Владимир Воля: Киев будет ломать голову, как ответить Лукашенко за «признание Крыма»

30.11.2021  20:30 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Белоруссия, Дзен, Конфликт, Кризис, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
Новости Украины

Украина может понизить градус дипломатических отношений с Белоруссией и направить в Минск ноту по поводу заявления белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Владимир Воля.

Украина может понизить градус дипломатических отношений с Белоруссией и направить в Минск ноту по...

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«Думаю, с украинской стороны будет официальная нота по этому поводу. Будет понижение градуса дипломатических отношений, хотя что тут уже понижать, разве что, отозвать посла из Минска. В политическом плане отношения уже и так испорчены, Украина не считает, что Лукашенко – легитимный президент.

Возможны также какие-то экономические санкции. Но, опять-таки, Украина закупает некоторые белорусские товары критического импорта, те же нефтепродукты. Быстро переориентировать украинский рынок на поставки нефтепродуктов из других стран не получится», – сказал политолог.

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