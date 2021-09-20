Владимир Воля: Запад осудит голосование в Крыму и Донбассе, но признает выборы в РФ в целом

Владимир Воля: Запад осудит голосование в Крыму и Донбассе, но признает выборы в РФ в целомНовости Украины
У международного сообщества нет поводов заявлять о непризнании выборов в Госдуму, даже из-за того, что в них приняли участие жители Крыма и Донбасса.
Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт-международник Украинского центра анализа и менеджмента политики Владимир Воля.
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«Те, кто голосовал на территории Крыма и Донбасса, не составляют критической массы. Их доля в общем количестве избирателей слишком мала для того, чтобы заявлять о недействительности выборов в России.
Кроме того, на российских выборах не было наблюдателей от Совета Европы, и поэтому нет данных о нарушениях, зафиксированных международными наблюдателями. Наблюдатели из СНГ, кажется, нарушений не зафиксировали.
Таким образом, у других стран нет повода не признавать выборы “на основании массовых нарушений”. Впрочем, Запад может осудить проведение выборов в Крыму и на Донбассе так же, как и в Приднестровье. Но это не означает, что он не признает выборы в целом», – заключил Владимир Воля.
Спасибо!
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