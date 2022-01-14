Владимир Воля: Зеленский и Алиев могли обсуждать «аспекты дружбы» против России

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Новости Украины

На совестной пресс-конференции в Киеве президентов Украины и Азербайджана говорилось в основном об экономических вопросах, однако президенты могли не публично обсуждать вопросы сотрудничества в военной сфере и в области поддержки друг друга в отношениях с Россией.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Владимир Воля.

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«У Азербайджана интерес к Украине исключительно экономического плана. Поэтому сейчас акцент был сделан в общем на развитии сотрудничества в экономике, в частности, в энергетике. В принципе возможно, что азербайджанская нефть уменьшит зависимость Украины от поставок нефти и нефтепродуктов производимых на территории Белоруссии. Кроме того, насколько я понимаю, есть интерес к тому, чтобы проводить какие-то совместные военные учения, вести какой-то обмен военной информацией и, возможно, развивать сотрудничество в военно-технической сфере. Что же касается общеполитических тем, то Баку ведёт очень осторожную политику, его риторика не включает каких-то жёстких антироссийских заявлений или заявлений по тем вопросам, которые могут слишком сильно раздражать Россию. Взаимоотношения Азербайджана с Россией довольно прагматичны. Тем не менее, я не исключаю, что вне публичной плоскости могут обсуждаться вопросы какого-то сотрудничества в международной политике. В перспективе Азербайджан и Украина выглядят потенциальными союзниками по ряду вопросов, в том числе в вопросе крымских татар, неприятия аннексии Крыма и прочее», – сказал он.