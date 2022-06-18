Владлен Татарский: Чиновники завалили обеспечение армии беспилотниками на Донбассе

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Российские военные подразделения, участвующие в спецоперации на Украине, только усилиями волонтеров и бизнеса получают беспилотники и нужные для ведения боя тепловизоры и коллиматоры.

Об этом в эфире НТС заявил известный блогер, ополченец Владлен Татарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия опоздала с внедрением беспилотников, – подчеркнул он. – Волонтерам под силу купить беспилотники только малого тактического уровня, коммерческие больше игрушки, которые легко глушатся. Нужны военные БПЛА, которые производятся не для гражданских целей… Я не специалист государственного уровня, и не готов говорить, почему нет целевых закупок. С дивана можно перечислить 100 причин. Но тут надо решать, и тем, кто отвечает за такие решения, нужно быстрее действовать, чтобы избавить от гибели сотни людей, чья жизнь зависит от маленьких жужжащих штук».

По словам Татарского, своих должностей должны лишиться те, кто отвечал за снабжение армии, и те, кто отвечает за это сейчас. Поскольку даже спустя три месяца спецоперации БПЛА покупают волонтеры, а не Минобороны РФ.

«Люди с Томска приехали и привезли планшеты и беспилотники для армии. У них это получается, а у кого-то нет. Может, там есть преступный сговор, и этим стоит заняться компетентным органам? – отметил эксперт. – Сейчас, если кто-то не понимает потребностей, то он остался в середине прошлого века. Три месяца уже прошло, а до сих пор кто-то позволяет себе ставить под сомнение необходимость глаз. Сейчас мы деремся вслепую».

Наличие в достаточном количестве беспилотников снизит интенсивность обстрелов городов Донбасса, поскольку, как только «противник разворачивал бы гаубицу, по нему прилетал снаряд».

Бить по центру принятия решений российские военные не готовы: поднять стратегические бомбардировщики и повторить авиаудары американцев по Дрездену, Хиросиме или Нагасаки, равносильно тому, что согласиться с исчезновением Киева. Тем более, что ковровая бомбардировка не входит в планы спецоперации.