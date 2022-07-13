Владлен Татарский: «Надо брать пример с евреев и давать паспорта РФ всем славянам»

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Новости Украины

Право на упрощенную процедуру получения российского гражданства должны иметь все славяне, независимо от их принадлежности к той или иной стране.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший ополченец, военкор и волонтер Максим Фомин, известный также под псевдонимом Владлен Татарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Татарского, сейчас даже в республиках Донбасса, несмотря на принятые российским руководством меры, стать обладателем гражданства РФ весьма проблематично.

«Как выглядит упрощенный порядок получения гражданами российского гражданства в ДНР и ЛНР? К примеру, тебе надо, чтобы получить российский паспорт, получить паспорт ДНР или ЛНР, после этого ты получаешь паспорт российский. Чтобы получить паспорт ДНР или ЛНР, ты должен пройти семь кругов ада…

Когда было принято решение о том, что граждане Абхазии и Южной Осетии очень нуждаются в российских паспортах, в 2002 году, за один месяц 250 тысяч граждан Абхазии получили российский паспорт. И большая часть граждан Южной Осетии. Это 2002 год, без всяких цифровых обработок еще за месяц 250 тысяч. Как у нас идет темп, что мешает – я не понимаю…

Нужна процедура вообще простая – всем славянам просто выдавать его на границе, как евреи делают. Брать пример с евреев, они молодцы. Просто максимально упростить – славянин, русский – на, лови паспорт», – заявил Татарский.

Степан, [13.07.2022 12:00]

[Переслано от Кирилл Слива]



Российское гражданство должны получать все представители славянского этноса, – блогер Татарский