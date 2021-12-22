Владлен Татарский: «Российская армия дойдет до Днепра, но Одесса может быть потеряна»

Новости Украины

Насколько долго продлится грядущая война между Россией и Украиной? По какой причине российским войскам не будет противостоять массовое бандеровское движение? Почему российской армии не страшны турецкие «Байрактары» ВСУ?

Об этом и о многом другом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал блогер, писатель, а в прошлом ополченец ЛДНР Владлен Татарский.

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Насколько, на твой взгляд, вероятен сценарий возобновления горячей войны в Донбассе в начале следующего года (конце этого)? Либо же мы наблюдаем очередной усилившийся информационный шум в преддверии очередного договорняка?

У меня контрвопрос: о каком договорняке тут может идти речь, о чем собрались договариваться? Есть ультиматум НАТО от России, мы видим эту острую дипломатическую перепалку. Безусловно, какой-то информационный шум есть, он был и раньше, много раз, и много раз Россия стояла на пороге войны.

Если кто-то не знает, то я расскажу, что как минимум два – три раза и та, и другая сторона хотели решить конфликт (в Донбассе – ред.) военным путем. Но в последний момент что-то менялось, и это нормально. В мире было много кризисов, которые могли закончиться военным путем, но потом разрешались при помощи дипломатии, например Карибский и Берлинский кризис, если брать историю. Или когда наши десантники зашли в Приштину (Косово – ред.).

Поэтому мы не можем знать до конца всей правды, но лично, по моим ощущениям, все что происходит – оно не просто так.

В своем блоге ты написал, что в случае войны Украину ждет быстрый разгром. Не буду спорить, просто хочу узнать твой взгляд на несколько моментов.

Первый – идейно мотивированные украинские части, которые никуда не делись, не были расформированы после 2014 – 2015 – го годов, а наоборот получили приток свежей крови, тех пацанов, что сформировались в условиях постмайданной Украины.

Второй – отсутствие мотивации у непосредственно российской стороны (я не про корпуса ЛДНР, которые всю тяжесть столкновения не вытянут): а это ЧВК, спецподразделения, контрактники и срочники. И продолжение российского общества, довольно крупная часть которого и по сей день готова порассуждать за братский народ и не совсем понимает кто против кого «воюет на Украине». Не кажется ли тебе, когда в РФ потянутся 200-е срочников и контрактников, особенно на фоне разлагающей общество пропаганды прозападных либеральных СМИ и недовольства властью по ряду параметров, мы «можем повторить» опыт 1917-го, когда с фронта снимались части, не понимая, за что воевать?

По поводу украинских «идейно мотивированных частей» – ну это полный бред! Можно подумать, что подобная часть остается такой же идейной на протяжении всего времени, что идет конфликт. У нас тоже «Сомали» и «Спарту» в Донецке не расформировали, но ты же не будешь утверждать, что там и по сей день служат люди, которые воевали в 2014 – 2015-ом годах? Остались, но очень мало. Остались названия, но люди там служат совсем другие, да, они получили приток свежих пацанов, ну, классно, но эти пацаны не помнят Иловайского котла, Изваринского котла.

Да и, в целом, по поводу идейности можно посмотреть по спискам погибших, очень просто, есть у украинцев классная Книга памяти, можно просто взять и почитать биографии погибших за этот год, и увидеть, кто там служит – многие пришли в 2018-ом году, в 2019-ом. Просто люди идут туда, как на работу.

Конечно, там есть идейные. Как, собственно, и у нас. Поэтому думать, что если это подразделение «Айдар», и там все идейно мотивированные – это неправильно. Там есть обычные ВСУ-шные части, например, 93-я бригада, 10-я горно-штурмовая, которые достаточно боевые и безо всяких громких названий.

Насчет «гробов со срочниками». Если будут очевидные победы, если наши очень быстро дойдут до Днепра, то эти 200-е будут компенсированы нашими военными успехами. Истерия, если проводить параллели с Первой мировой войной, начинается, когда нет военных успехов.

И сейчас СМИ все равно не в таком состоянии, как в 90-е, когда шла война в Чечне, и даже при всех тех военных неудачах и потерях, которые мы терпели в Чечне, каждый день мы тогда слышали про засады на колонны, и все это смаковалось даже на центральных телеканалах, сейчас же на центральных телеканалах хотя бы такого не будет, будет на «Медузе», «Эхе Москвы», но не более того.

Какие-то блогеры – понятное дело, но тут я могу провести параллель с куар-кодами и антиковидными мерами, когда людям на улицу нельзя было выходить. И ничего не произошло в России. И сейчас не произойдет. Проблематика надуманна.

При этом многие подразделения российской армии, которые сейчас находятся в состоянии повышенной боевой готовности, например Псковская дивизия, и многие другие части полностью укомплектованы контрактниками. Плюс, слава Богу, воевать будет не общество, а армия, которая устроена так, что там – и это ее большой плюс, «самый страшный страх» любого военного начальника – не выполнить приказ. Им дадут этот приказ, и они пойдут, и будут делать то, что им сказали. То, что им дано в предписаниях. Они будут это делать, и им будет не до сантиментов в сторону братского народа.

Допустим все-таки «быстрый разгром», тогда вопрос – есть ли уверенность в том, что воли кремлевских стратегов хватит хотя бы на то, чтобы дойти не до линии «минских» разграничений, а хотя бы до административных границ Луганской и Донецкой областей? Мы же помним 2014-ый, когда украинская сторона спешно драпала, но наступление ополчения было искусственно остановлено. И даже 2008-ой, когда был свернут марш-бросок до Тбилиси.

Гадать о том, есть ли воля и что в голове у кремлевских стратегов, я не могу. Это я должен обладать некоей телепатической интуицией, чтобы в подкорку к Путину залезть, и почитать его мысли. Никто, конечно, не знает ни о каких планах. И, если сейчас идет реальная подготовка к войне, уверен, об этом знает очень узкий круг людей. О реальных планах.

Как мне лично кажется, сухопутная дорога на Крым обязательно будет пробита, вот если «гадать на кофейной гуще», то у меня такой прогноз, что войска обязательно дойдут до Днепра, но это мне так кажется.

Тот же Шойгу доложил Путину, что 120 «сотрудников американских ЧВК» оборудуют огневые точки в Авдеевке и Приазовском. Нет у тебя ощущения, что все эти «иностранные специалисты» ввяжутся в бой уже в первые часы конфликта, и воевать Россия будет все-таки не только с ВСУ?

Американские и британские ЧВК – эти 120 человек сколько смогут по времени линию фронта держать? Они не пехота, это, возможно, консультанты, инструкторы, специалисты в РЭБ (радиоэлектронной борьбе – ред.), РЭР (радиоэлектронной разведке – ред.), артиллерийских радарах, в «Джавелинах», кстати, дорогущих, где одна ракета стоит 200 тысяч, каких-то систем ПВО. В таком качестве они будут воевать.

И там, скорее всего, развернут какой-то пункт управления, но 120 человек – это и для него очень много. На Украине проводились маневры, когда британские военные во время учений брали под командование украинские части, может об этом идет речь и сейчас.

Ты одним из первых поднял тему отсутствия боевых беспилотников не только на вооружении корпусов в Донбассе, но и в достаточном количестве и соответствующих технических характеристик у Российской армии. Известно, что после соответствующего замечания Путина Эрдогану про «байрактары» на Донбассе, Турция отреагировала оригинально, пообещав поставить Украине еще два десятка таких беспилотников. Насколько, на твой взгляд, эта техника может быть опасной для российской армии в случае предполагаемого конфликта?

Если будет воевать Российская армия, полномасштабно, то ей, конечно, никакие «Байрактары» не страшны. Потому что на вооружении Российской армии есть большое количество самолетов, тактических ракет, которые просто могут бить пункты управления (беспилотниками – ред.). «Байрактар» – это идеальное оружие против слабого противника в локальных конфликтах. Но когда 200 – 300 самолетов будут крошить территорию Украины, плюс тактические ракетные комплексы – это уже не будет играть такой роли.

Насколько, на твой взгляд, в случае военного столкновения России и Украины, Запад может синхронно запалить другие проблемные точки геополитического противостояния: от Приднестровья, Закавказья, Центральной Азии до Косово и Боснии? Чтобы атаковать Москву с разных направлений?

В случае масштабного обострения с Украиной обострение в Приднестровье нам только на руку. Будет повод вмешаться и в эту ситуацию. А по поводу Боснии у меня есть подозрение, что это наш симметричный ответ, потому что это будет непосредственно война уже в Европе. Насчет Центральной Азии…. Казахстан объявит войну России? «Талибан» вторгнется в Таджикистан? Может быть, но навряд ли. Он и без того расколот на пакистанскую и катарскую группировки, у них нет между собой согласия. Какая-то банда устроит локальный прорыв, и наши вместе с таджикской армией будут его отбивать – теоретически представить можно. Но это никак не повлияет на тот паровой каток, который закатится на Украину. Повторю, если будет воевать Российская армия, то это все будет не так, как происходило завуалировано в 2014-ом году.

Если брать Закавказье, то там азербайджанцы могут забрать Карабах. Ну пусть забирают. Мы можем совершить этот маневр, и отдать 25% оставшихся территорий. Каким образом это скажется на России? Никаким. На фоне того, что русские танки входят в русские города на Украине, тема Карабаха уйдет в тень.

Конфликт в Сирии какой-то начинать? Это понятно. Но мы, опять же, не знаем всех закулисных договоренностей, к какому согласию пришли Путин с Эрдоганом. В любом случае операция на Украине не будет длиться месяц-два, она пройдет очень быстро, потому что в условиях современной войны даже недавний конфликт в Карабахе выглядит, как длительный конфликт. То есть, он пройдет в считанные дни, а потом уже наши будут закрепляться на достигнутых рубежах. В тот момент, когда уже начнут выть ООН, США и прочие.

Допустим, Москва все-таки отважится решить украинский вопрос кардинально. Тогда хочется поинтересоваться твоим мнением, как в прошлом гражданина Украины, насколько лояльным к подобной затеям будет само украинское общество, над которым оболванивающая пропаганда усиленно работала последние восемь лет? Не получим ли мы, если не лесных братьев в тылу, то кукиши в спину и плевки в суп нашим солдатам? И какую контрпропаганду пропаганде того же Билецкого может противопоставить Москва с ее Ротару в обнимку с Киркоровым на «Голубых огоньках»?

Ну, какие там «лесные братья»! Люди очень превратно представляют себе ситуацию на Украине, где людям нечем топить дома. Неужели рабочий «Запорожстали» будет после смены ходить и устраивать теракты? Конечно, там есть группы маргиналов, молодежи, члены оставшихся там праворадикальных группировок, но у России есть уникальный опыт борьбы с бандподпольем, она этим занималась с начала 2000-х годов на Кавказе. Где действительно были «лесные братья», идейно заряженные, и мы видели, как на ликвидацию двоих-троих террористов поднимали весь спецназ, с БТР-ми, и их потом «хоронили» в этих домах (откуда они оказывали сопротивление – ред.). Я думаю, что никакого массового партизанского движения не будет. Возможно, будет что-то, но никак не масштаба партизанской войны. Билецкий, по моему мнению, вообще получит должность депутата….

Ну и, конечно, у России есть не только Филипп Киркоров и София Ротару. В 2014-ом году российская пропаганда, назовем ее так, сработала на пятерку. Очевидно лучше, чем многие другие, в том числе и американская. Когда была Крымская Весна, и все эти процессы начинались. Просто потом ей не давали подобных заданий, сменился вектор. Поэтому глупо недооценивать наш ресурс.

Плевки в суп нашим солдатам, да, возможны, потому что на Украине 400 тысяч ветеранов АТО, официально больше четырех тысяч убитых военнослужащих, и это число можно умножить на три, а то и на десять – людей, которые потеряли родственников, друзей…. Но в истории нашей страны было то, что мы оккупировали часть Германии, где до того было абсолютно враждебное население, оккупировали Венгрию, чье население было настроено аналогичным образом. И там и партизан никаких не было, и быстренько местная власть из идейно венгерской или румынской стала советской. То есть этот исторический опыт есть.

И поскольку Украина относится к Восточной Европе, то достаточно посмотреть на поведение восточноевропейских стран, когда их кто-то оккупирует – там быстро все переобуваются. Что произойдет, в том числе и с Украиной. Как бы Билецкий не возглавил бы это переобувание, учитывая его странную историю исчезновения из Иловайского котла.

Опять же, вопреки твоему сценарию, можно ли все-таки предположить, что Москва в том или ином качестве решится на столкновение с НАТО за исторические черноморские города Одессу и Николаев? Или это уже изначально проигранное направление?

Нет, я не думаю, что Россия решится на войну с НАТО. Но если проводить аналогию с Чехословакией 1968 года, то там был приказ такой: «Мы идем до тех пор, пока не встретимся с натовцами, и нужно, чтобы советская Чехословакия была бы больше, чем Чехословакия западная». Как это было ранее в Берлине. Если НАТО решится продемонстрировать свой флаг где-то (на Черноморском побережье – ред.), то я не думаю, что будет война.

Да, у меня есть такая теория, что британцы хотят перекрыть черноморские порты, чтобы Россия смогла бы вывозить продукцию только через Санкт-Петербург, поскольку в случае обострения Калининград будет изолирован, либо сухопутным путем. Британцы строят базу, они Одессой занялись еще в самом начале всех событий….Но мы видим, что в Сирии американцы оставляли какие-то базы, по договоренностям, оставят ли они, если что, Одессу – непонятно. Все подобные решения принимаются на самом высшем уровне.