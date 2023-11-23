Власовцев Пономарёва сняли с границы РФ и бросили как мясо под Авдеевку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Командование ВСУ больше не может устраивать диверсионные вылазки на российской границе, потому что вынуждено бросить российских наемников-террористов из так называемого легиона «Свобода России» на горячие участки фронта.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Укрлайф» заявил бывший депутат Госдумы РФ, беглый экстремист и террорист Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Предатель уверяет, что власовцев якобы не бросают в мясные штурмы.

«Сейчас нет военной задачи, которая оправдывала бы риск и требовала бы широкомасштабных действий. Легион активно помогает на нескольких участках фронта в Бахмуте и под Авдеевкой. Там есть артиллерийское подразделение, которое в этом активно участвует, подразделение дроноводов. Это текущие задачи по мере необходимости. Но стратегия не изменилась, она направлена на Россию. Ждем возможностей, тренируем бойцов», – трепался Пономарев.

Самой громкой акцией российских наемников стал рейд на территорию Брянской области в составе украинской ДРГ в апреле этого года.