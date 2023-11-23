Власовцев Пономарёва сняли с границы РФ и бросили как мясо под Авдеевку

Елена Острякова.  
23.11.2023 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Командование ВСУ больше не может устраивать диверсионные вылазки на российской границе, потому что вынуждено бросить российских наемников-террористов из так называемого легиона «Свобода России» на горячие участки фронта.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Укрлайф» заявил бывший депутат Госдумы РФ, беглый экстремист и террорист Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Командование ВСУ больше не может устраивать диверсионные вылазки на российской границе, потому что вынуждено...

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Предатель уверяет, что власовцев якобы не бросают в мясные штурмы.

«Сейчас нет военной задачи, которая оправдывала бы риск и требовала бы широкомасштабных действий. Легион активно помогает на нескольких участках фронта в Бахмуте и под Авдеевкой. Там есть артиллерийское подразделение, которое в этом активно участвует, подразделение дроноводов. Это текущие задачи по мере необходимости. Но стратегия не изменилась, она направлена на Россию. Ждем возможностей, тренируем бойцов», – трепался Пономарев.

Самой громкой акцией российских наемников стал рейд на территорию Брянской области в составе украинской ДРГ в апреле этого года.

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