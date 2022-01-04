«Власовцы и бандеровцы», или История иноагента «Мемориал»

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29 декабря минувшего года Московский городской суд преподнёс долгожданный подарок широким слоям российской общественности, запретив деятельность общества «Мемориал» – иноагента, генератора фальшивок, адвоката террористов и власовцев.

Благая весть заставила подняться на дыбы главные «рассадники демократии» – США, ЕС, Великобританию, Канаду и Австралию, выпустивших совместное коммюнике, в котором лицемерно и слезливо выражалось сожаление «о принудительном закрытии международного общества и центра «Мемориал», а ликвидация иноагента на российской территории охарактеризована как «бессовестное решение, последовавшеее за систематическими репрессиями».

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В унисон с «рассадниками демократии» жалейку о ликвидации «Мемориала» подхватила российская либеральная интеллигенция, а также незамутнённые граждане, напуганные «новой борьбой с инакомыслием».

Попробуем разобраться, что за инакомыслие такое целых 30 лет продвигало общество «Мемориал», заявленное на старте «просветительским», постепенно деградировавшее в контору, занятую массовой реабилитацией власовцев, защитой террористов и облизыванием украинских карателей и убийц в Донбассе.

А ведь как чинно-благородно всё начиналось в 1992 году! Российская общественность, травмированная перестроечными «откровениями» и заподозрившая горбачёвских политручков во лжи и передергиваниях, питала надежды, что наконец-то в стране появилась независимая организация, проводящая кропотливые расследования в архивах, благодаря которым произойдёт отделение агнцев от козлищ и будет окончательно установлено, сколько людей пострадало в «чистках» безвинно, а скольких закрыли или помазали лоб зелёнкой за политический терроризм, диверсии, шпионаж и сотрудничество с фашистскими оккупантами.

Вместо того, чтобы просвещать общество, за что на самом деле были репрессированы будущий маршал Рокоссовский, поэт Заболоцкий, театральный режиссёр Мейерхольд, активисты-мемориальцы на протяжении «святых девяностых» вяло ковырялись в архивах, изредка извлекая и устраивая шумиху вокруг некоторых резонансных дел, вроде посадки академика Лихачёва, зачастую очень своеобразно их интерпретируя.

Судя по всему, это была подготовительная работа накануне «больших и славных дел», связанных с реабилитацией «невинно пострадавших коллаборационистов от репрессивного сталинского режима».

Наблюдатели отмечают, что, с 1998 года «Мемориал» под шумок начал включать в списки на реабилитацию «первых ласточек» из числа гитлеровских коллаборационистов, генерал-лейтенанта вермахта фон Паннвица, сформировавшего коллаборационистский «Казачий стан» и 15-ю кавалерийскую дивизию из граждан СССР, командующего РОА генерала Власова с компанией из Шкуро, Краснова, Доманова и Клыч-Гирея.

Фон Паннвиц с личной охраной.

Правда, в «Мемориале» не учли, что это были весьма заметные фигуры из числа гитлеровских холуёв, так что попытка их реабилитации провалилась, но урок «реабилитаторами» был выучен.

Уже в 2004 году власовцев начали реабилитировать косяками. Наиболее «плодотворное» сотрудничество сложилось между «Мемориалом» и органами МВД Магаданской области, по какому поводу в СМИ неоднократно были опубликованы тревожные статьи.

К примеру, в 2007 году стараниями «Мемориала» из 198 человек было реабилитировано 130 власовцев. В 2008 году – из 129 репрессированных реабилитировано 78 власовцев и из 75 – 48, соответственно. В 2009 году – из 129 человек реабилитировано 62 власовца, т. е. каждый второй.

В скобках заметим, что дожившие до реабилитации власовцы получали равные права с ветеранами войны в виде пенсий и льгот. Проще говоря, стараниями мемориальцев «героев РОА» сажали на шею государству и обществу.

Отдельная статья – это сотрудничество «Мемориала» с чеченскими боевиками, обострившееся в 1994 году, когда по воле ельцинского руководства в зоне вооружённого конфликта в Чечне начал «миротворческую деятельность» глава «Мемориала» Сергей Ковалёв.

Деятельность Ковалёва и его сообщников из «Миссии уполномоченного по правам человека на Северном Кавказе» была высоко оценена «ичкерийским» диктатором Джохаром Дудаевым, удостоившим «правозащитника» орденом «Рыцарь чести».

И было за что. «Уполномоченный по правам человека» уговорил командиров нескольких попавших в окружение подразделений российских войск сдаться в плен чеченским боевикам, гарантируя их освобождение.

О том, в какой ад попали благодаря «людоведу и душелюбу» Ковалёву российские солдаты и офицеры, хорошо известно как из свидетельских показаний выживших, так и из книги генерала Трошева «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала».

В активе мемориальца Ковалёва спасение главаря террористов Басаева во время захвата больницы в Будённовске летом 1995 года и защита инициаторов захвата заложников в театральном центре на Дубровке осенью 2002 года.

В каком-нибудь Израиле «правозащитника» Ковалёва без раздумий шлёпнули бы вместе с «подзащитными», но в России этот упырь умер в тёплой постели и был оплакан верными соратниками в Сахаровском центре.

В конце «нулевых» благодаря «Мемориалу» в обиход была вброшена и получила прописку феноменальная фальшивка «Бутовский полигон». Согласно легенде мемориальцев, на этот полигон органы ОГПУ-МВД свозили осуждённых, расстреливали и хоронили в общих могилах. Критические замечания историка спецслужб Олега Мозохина, раскрывшего подробности, что НКВД никогда не хоронил расстрелянных на полигонах в общих могилах, а как всех граждан – на кладбищах, были проигнорированы.

Вскоре любители истории, внимательно изучившие «список расстрелянных на Бутовском полигоне», обнаружили, что мемориальцы включили в него очень интересные категории граждан. Например, умерших и похороненных в других районах и областях страны, младенцев и даже нерождённых детей.

Отдельным пикантным обстоятельством стало заявление руководства московского отделения «Мемориала» будто в их сейфах хранится «семь томов дел по Бутовскому полигону из архива московского управления КГБ». Историки долго и настоятельно просили мемориальцев позволить им изучить документы, однако никто из специалистов так и не увидел в глаза эти «семь томов».

Здесь следует заметить, что мощнейший инструмент для создания фальшивок в нечистые лапы «Мемориала» вложили законодатели, приняв закон РСФСР № 1761-1 от 18 октября 1991 года с дополнениями от 10.09.2004 года, продавленный «демократическим» лобби. Согласно этому закону «органы правозащиты» во взаимодействии с органами прокуратуры получали право «реабилитировать» детей.

Фокус заключается в том, что дети репрессированных и попавших в ссылку не были осуждены и проживали с родителями. Или были рождены в ссылке. То есть не осуждены, значит, не могут быть и реабилитированы. Но эта «мелочь» никогда не останавливала мемориальцев, отчего список «жертв репрессий» разросся неимоверно.

Точно такими же мемориальскими фальшаками специалистами признаны объекты «массовых репрессий эпохи сталинизма» «Золотая гора» под Челябинском, а также братская могила красноармейцев и мирных граждан, расстрелянных финскими оккупантами, под Сандормохом, раскрученная педофилом Дмитриевым.

Особо тёплые отношения у «Мемориала» сложились с экстремистами из организации «всемирного халифата» «Хизб ут-Тахрир», запрещённой в России, Германии, почти повсеместно в ЕС, а также практически во всех исламских государствах.

«Мемориал» считает, что «хизбы» действуют ненасильственными методами, хотя из Сирии пришли твёрдые доказательства, что адепты «всемирного халифата» участвовали в террористической войне на стороне запрещённого ИГИЛ.

На сайте «Мемориала» указан список подзащитных «хизбов», среди которых указаны фигуранты «Московского дела» (оперативниками изъяты оружие, боеприпасы, экстремистская литература, а также заготовки фальшивых евро и долларов на сумму 1 и 2 миллиона соответственно), «Челябинского дела», «Уфимского дела», дополненные «Крымским делом».

Не меньшие симпатии «просветители» из «Мемориала» испытывают в отношении террориста Сенцова, а также украинских диверсантов ГУР, пойманных с поличным в Крыму. Вся эта нечисть является «узниками репрессивной политики Кремля» по мнению «правозащиты», а Сенцов, как водится, «мирный режиссёр, арестованный и посаженный непонятно за что».

Известный российский журналист Дмитрий Ольшанский, прошерстив сайт «Мемориала», обнаружил мемориальские сюсюканья, мол, батальоны «Айдар» и «Азов» поначалу были вынуждены вести боевые действия, не имея военного обмундирования. Бедные…

Показательно, что сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года и «кровавое воскресенье» в Мариуполе 9 мая 2014 года, организованное украинскими нацистами, не нашли отклика и мало-мальского возмущения в рядах «исследователей массовых репрессий сталинизма и кремлёвского режима». Зато пещерный антисоветизм и русофобия плодились и процветали в центральном органе и многочисленных филиалах общества «Мемориал». Впрочем, чему тут удивляться, если в списках «Мемориала» на реабилитацию можно встретить не только власовцев, но и «хэроев УПА», к которым «правозащитники» явно неравнодушны.

Но этот момент хорошо поддаётся объяснению. Достаточно взглянуть, что за конторы значатся среди спонсоров «Мемориала» и почему такая мощная досада звучит в речах лидеров «рассадника демократии».

Только по официальным данным, приведенным на сайте гадюшника, среди доноров – Глобальный фонд предотвращения конфликтов (посольство Великобритании), Европейская комиссия, Европейский центр защиты прав человека, Норвежский хельсинкский комитет, Управление верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН), Французское посольство, Civil Rights Defenders (Стокгольм), скандально известная Amnesty International, некогда орудовавшая в Крыму чешская People in Need, посольство Республики Корея в Москве, движение «Гражданское достоинство», Институт проблем гражданского общества и Front Line Defenders.

Для полноты картины осталось только добавить одиозный Фонд Сороса и список рептилоидов, симпатизирующих мемориальским «просветителям» будет более-менее полон.

Новая борьба с инакомыслием, говорите? А как насчёт отравляющих воздух России Ельцин-центра, Сахаровского центра, Солженицынской премии, раздаваемой безутешной вдовой, присвоившей себе лавры и право морализаторствовать от имени лагерного стукача «Ветрова», призывавшего с высоких трибун «свободный мир» к атомной бомбардировке СССР? Задумайтесь…