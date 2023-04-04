Власовцы Пономарёва взяли на себя теракт СБУ в Питере

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дарья Трепова, совершившая вчера теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, арестована на два месяца.

Решение принял Басманный суд Москвы, куда подозреваемую этапировали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Трепову и арестованного по делу о шпионаже американского журналиста WSJ Эвана Гершковича защищает один адвокат — Даниил Берман.

Тем временем ответственность за теракт взяла на себя «Национальная республиканская армия» (НРА), связанная с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. В прошлом году она уже брала ответственность за убийство Дарьи Дугиной, совершенное украинской военнослужащей Натальей Вовк.

Заявление было опубликовано в тг-канале «Роспартизан», который редактирует из Киева Роман Попков. Против него уже дала показания Трепова, назвав организатором теракта.

НРА заявляет, что действует автономно и не получает помощи «ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб».

«Осуществленная нами акция не была направлена против мирных граждан, и все пострадавшие входят в число активных сторонников войны, оправдывающих военные преступления путинского режима в Украине», – говорится в заявлении.

НРА призывает граждан России «следовать их примеру».

Со своей стороны, «Роспатризан» призывает подписчиков требовать освобождения Треповой, которую называет «героем». Россиян из Киева просят передавать террористке в СИЗО пиьма и продуктовые передачи.

Между тем в Петербурге за медпомощью после взрыва обратились уже 42 человека, 24 остаются в больницах, 3 из них в тяжелом состоянии.

«Теракт в Питере был организован именно военной разведкой Минобороны Украины, Очевидно, что никакая НРА не существует, а просто военная разведка Украины использует этот бренд для терактов и дестабилизации ситуации в России. Судьба Треповой угрожает всем публичным сторонникам Навального и противникам СВО. Все они, каждый из них находится в разработке таких террористических организаций, как военная разведка Украины. Если среди ваших знакомых или родственников есть активные публичные противники СВО, – поговорите с ними, предупредите их об огромной опасности», – написал в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.