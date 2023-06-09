Власовцы угрожают зайти в Крым вместе с Украиной

Анатолий Лапин.  
09.06.2023 17:33
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


Крым является символом политического триумфа президента России Владимира Путина, поэтому группировки «Легион «Свобода России» (запрещена в РФ) будет «долгом чести» участвовать в захвате полуострова.

Об этом в интервью иноагенту, беглому российскому либералу Марку Фейгину заявил член этой организации с позывным «Цезарь».

Крым является символом политического триумфа президента России Владимира Путина, поэтому группировки «Легион «Свобода России»...

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«Крым символичен. Крым как политическое достижение Путин выпячивает на первый план. Для нас, как для людей, которые понимают всю преступность совершенного, Крым – это долг чести, который мы обязаны вернуть.

Мы обязаны помочь украинскому народу освободить Крым. И поэтому для нас очень символично и будет большой честью участвовать в операции по освобождению Крыма. И мы обязательно примем в ней участие», – угрожает «Цезарь».

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