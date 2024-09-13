Власовец Пономарёв: Россия должна перейти под управление Киева

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На примере захваченных территорий Курщины Киеву надо показать, что он в состоянии навести порядок на этих землях, чтобы получить от США добро на продвижение дальше.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, находящийся сейчас в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пономарёву не понравилась фраза, что Америка заинтересована в сохранении действующей российской власти, поскольку это означает управляемость территории России.

«Это ошибка. Путин – не устраивает американцев, они хотят, чтобы появилось что-то другое, но они не хотят рисковать и получить там хаос, гражданскую войну, распад. А главное – они не понимают, что будет с ядерным оружием… Они рассчитывают на то, что будет какая-то сила. И если Украина будет такой силой, которая скажет, что мы гарантируем, что там не будет хаоса, мы будем следить за этим, мы будем управлять этим процессом, все с этим согласятся. Ещё два месяца назад эксперты в Вашингтоне говорили, мы не хотим ничего с вашими вооружёнными формированиями и т.д., а именно сейчас они говорят – мы хотим, чтобы там появилась какая-то альтернативная власть на Курщине», – вещал перебежчик.

В это время за его спиной на экране вдруг показали фейерверк. «Что это было?», «Карнавал» – со смехом реагировали участники эфира.

«Там такой салют за вашими плечами, будто вы взяли Белгородскую область ещё», – иронично прокомментировала Наталья Мосейчук.

Пономарёв, не до конца поняв, что происходит, попытался отшутиться про «товарища майора, который следит».

«Но они хотят, чтобы был хотя бы такой пример, и увидеть, как это будет происходить. И если они увидят, что там никакой гражданской войны не происходит, мы можем это распространять на другие регионы и территории России», – добавил нацпредатель.