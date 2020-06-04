Власовская Чехия выпустила «сувенирный» календарь с гитлеровцами

04.06.2020, Москва, Владимир Гладков

В вопросах борьбы с героизацией нацизма чешские компетентные органы «проявляют какую-то странную отстранённость».

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обратили внимание на очередную вызывающую акцию по пропаганде нацистских символов в Чехии. Речь идёт о календаре с изображением лидеров Третьего рейха, он был выпущен чешским издательством.

Кстати, оно два года назад отметилось по данной тематике, подготовив на продажу «сувенирную» продукцию с портретами нацистских вождей. Скандал до этого в Чехии закончился попыткой переиздать небезызвестную книгу Гитлера, чешские компетентные органы при этом в столь принципиальных вопросах проявляют какую-то странную отстранённость.

Более того, в качестве объяснений принимают ссылки издателей на коммерческий характер действий», – завила представитель МИД РФ.

«В совокупности с нежеланием Чехии, прикрываясь солидарной позицией в рамках ЕС, поддержать на ООНовской площадке ежегодную российскую резолюцию Генассамблеи о борьбе с героизацией нацизма, такая позиция выглядит весьма странно и вряд ли может быть оправдана.

Прискорбно, что всё это происходит на фоне развязанной в Праге кампании по дискредитации именно освободителя Чехословакии от нацизма маршала Конева и одновременной героизации оставивших в Европе кровавые следы приспешников эсэсовцев из РОА», – добавила Захарова.