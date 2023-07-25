Власовский РДК до сих пор не признан даже экстремистским – Малькевич

Русский добровольческий корпус (РДК), воюющий на стороне украинских неонацистов и устроивший диверсионные вылазки в Белгородскую область, официально не является экстремистской или запрещенной организацией.

Об этом заявил в эфире «Крым 24» первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, журналист Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Значит, есть так называемый «Русский добровольческий корпус», или как называется эта банда, которая вторгалась в Белгородскую область и там терроризировала жителей, оказывается не признан экстремистским, и официально они не запрещены. Более того, когда на одной из площадок я сказал в Общественной палате, что почему этого нет, мне сказали, что я не прав, и хорошо, что вот так есть, потому что если мы их признаем какими-то экстремистами, то приподнимем до уровня опасных бандитов. А если мы их не маркируем, то как бы, и бандиты не опасны. Но, на мой взгляд, это такая очень страусиная позиция. Банда есть, но она недостаточно большая и опасная, чтобы мы её там отдельно как-то промаркировали. А, так это значит, какие-то бандиты от ВСУ и просто вот они нехорошие люди. А вот, представьте себе, что они начнут там пилить какие-то прокламации, воззвания, рассказывать всякое, и много чего еще. И это всё возможно с помощью соцсетей, в которых хозяйничает враг в достаточной мере», – отметил Малькевич.

По его словам, военной цензуры в период СВО не хватает, но не столько и не только к соцсетям и военблогерам, сколько ко всем площадкам, где активно продвигается антироссийская пропаганда, и даже после запрета эти площадки продолжают работать.

«То есть, если с одной стороны должны начать «фильтровать базар» военные блогеры, то неплохо бы тогда навести порядок и в целом на интернет-поляне. Потому что получится, что там Сергей Михайлович будет себя контролировать, Александр Александрович себя будет контролировать, а при этом есть куча разных каналов, площадок, чатов и сообществ, где творится форменный такой медиа беспредел. И что, это значит, что мы себе выстрелили в ногу. Мне это напоминает историю, когда в прошлом году запретили и признали экстремистским тот же Facebook. Я же ещё в свободное время руковожу большим телеканалом в городе Санкт-Петербург, и мы ушли из этого самого Facebook, сказали, что нам с ним не по пути. А другие остались. И через какое-то время мне в полушутку коллеги говорят, ну так и что, ты сам себе выстрелил в ногу. Ты от этой аудитории отказался, и всё», – отметил эксперт.

При этом вакуума информации в условиях военного времени не должно быть, считает Малькевич.

«Информационная природа не терпит пустоты, и я об этом постоянно говорю. Сколько лет мы боролись с фейками. Но не может быть такого: «здравствуйте, генерал Веселовский на связи, следующий брифинг генерала Веселовского состоится завтра через 24 часа». А если за это время каждые 3 часа что-то происходит? Значит, либо генерал Веселовский выходит два раза в день, а ещё два раза в день выходит его зам, полковник там какой-нибудь Печальницкий или ещё какой-то. Ну что-то должно быть! То есть постоянно должна идти информация от нас, наша информация, отвечающая, в том числе, на вопросы аудитории. А если ты говоришь, подождите до завтра, за вечер, за ночь столько всего накидают, мама не горюй», – заключил эксперт.