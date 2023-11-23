Власть бездействует. Надо учиться у России подготовке офицеров – экс-замсекретаря Совбеза Украины

Анатолий Лапин.  
23.11.2023 23:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


У Украины большие проблемы с подготовкой офицерского состава, нужного войскам. При этом, Россия за последний год успешно с этим справилась и развернула большое количество учебных центров для этих кадров.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины большие проблемы с подготовкой офицерского состава, нужного войскам. При этом, Россия за...

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«Что касается подготовки, то россияне во время большого наступления развернули достаточно мощную сеть новых учебных центров и на базе высших учебных заведений – подготовку офицеров. И у них это как раз работает очень хорошо. В определенных моментах, это непопулярно, но тем не менее, враг учится у нас, а мы должны также учиться у врага.

Их власть значительно более активно и качественно занимается подготовкой ресурсов, подчеркиваю, власть, а не только Вооруженные Силы. А у нас как раз с этим проблемы. С моей точки зрения, мы должны очень быстро пересмотреть вопросы подготовки офицеров – и в нужном количестве их готовить, даже с запасом», – заявил Кривонос.

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