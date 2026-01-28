«Власть бездействует!»: украинцы вновь переходят на русский – спонсор нациста Тягнибока
Многие граждане Украины, которые в 2022 году перешли на мову, теперь опять говорят по-русски.
Об этом в беседе с антироссийской пропагандисткой Яниной Соколовой завил один из спонсоров тягнибоковцев, основатель запрещенных в РФ неонацистских формирований «Легион свободы» и «Карпатская сечь», львовский криминальный бизнесмен Игорь Кривецкий», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Кривецкий пафосно завил, что после начала войны украинцы якобы «пробудились – и стали одним организмом».
«А дальше вклинились те, кто начал все это разваливать. Мы даже все начали говорить на украинском языке, а позже чего-то снова перешли на русский язык. Конечно, я сейчас не хочу говорить, что этот вопрос только в языке, когда людям холодно, нечего есть, многие вообще замерзают, но это очень важно, потому что это передача информации», – рассуждал спонсор нацистов.
В свою очередь ведущая спросила, почему так случилось, что «некоторые украинцы заново вернулись в Россию».
Гость эфира снова винит в этом русский язык.
«А потому что власть ничего для этого не сделала. Если они во властных кабинетах говорят на русском языке, они показывают, что это несерьезно. И большинство людей нужно вести, а не следовать за ними. Им нужно показывать. Некоторые люди, как школьники», – злился Кривецкий.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: