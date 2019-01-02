Власть боится правды о «небесной сотне» и думает, что она навсегда – экс-соратник Ющенко

02.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Расстрел так называемой «небесной сотни» на майдане – типичная спецоперация, которую изучают на специальности «Организация массовых беспорядков».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр транспорта Украины, бывший соратник Виктора Ющенко и Петра Порошенко Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Небесная сотня» в моём понимании – одна из самых грустных и трагических страниц. Эти герои шли с полной верой, что они изменят страну. Как мы видим, те, кто пришли к власти, за эти годы только угробили все их начинания.

Пока страна не будет отвечать на свои вопросы, она будет рождать трагедии и проблемы. Это касалось и отравления Ющенко, и Дебальцево, и Иловайска, но это потом. Но трагедия майдана у меня всегда вызывает боль по двум причинам. Первая: люди «небесной сотни» погибли с огромной верой, и государство, погрязшее в коррупции, никто из них даже не попыталось сброситься и создать фонд и купить квартиры или что необходимо семьям, которые в один день отдали своих близких. Нет – показательные слёзы, показательные возложения год от года. Народ стал обзывать власть, власть перестала ходить, но сразу были спилены деревья, побелена колоннада «Независимости», потому что на ней были трассеры пуль.

Самое страшное, что власть, имея специальное следственное управление, не может рассказать при таком количестве свидетелей настоящую правду, как и про Иловайск, и про Дебальцево. Ответы будут, потому что никуда не денутся фотографии Пашинского возле стрелка не со спортивной снайперской винтовкой. Фотографии Парубия, который обеспечивал вывод профессиональных снайперов. Те, кто понимает, по кофрам, по снайперским коврикам. Пока страна не ответит на 2 мая в Одессе. Власть этого боится», – заявил Червоненко.

«Один человек, сказали в феврале, сидит за майдан – и то, неизвестно, выполнял он присягу или нет. То, что самый лучший способ разжечь конфликт и дестабилизировать – это начинать стрелять в обе стороны, учат во всех спецшколах, когда изучают специальность организация массовых беспорядков. Меня бесит, что власть думает, что они навсегда, что никогда правду не узнают. Всё тайное становится явным – это прописная истина», – добавил экс-соратник Ющенко и Порошенко.