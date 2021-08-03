03.08.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский
«Власть должна быть ближе к народу»: Учёный Максим Шугалей о взаимодействии правительства и граждан
Сегодня в радиоэфире «Комсомольской правды» учёный-социолог Максим Шугалей озвучил проблему удаленности власти от населения.
По мнению Шугалея, депутаты должны предоставлять гражданам круглосуточную поддержку:
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«Сейчас люди вынуждены стоять в очередях, звонить по горячим линиям, записываться в определённые дни. Этого быть не должно».
Также он заявил, что на данный момент парламентарии получают неоправданно высокую зарплату, «по сути не исполняя свои прямые обязанности – представление интересов избирателей».
Спасибо!
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