Власть должна договориться с Россией, иначе не успеет спастись – киевский политолог

27.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

У Украины нет альтернативы российскому газу, поэтому если власть этой страны не хочет стать беглой, ей придётся договариваться с Москвой и Донбассом.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По словам эксперта, в противном случае для власти есть угроза того, что она даже не успеет сбежать из страны.

«Обращение к Украине выглядит так: «Если вы хотите спасти свою энергетическую безопасность, а без газа российского вы не можете это сделать, нет никаких реальных возможностей. Если можно говорить, что вот, Россия может прекратить поставки нефти – это действительно будет проблема, надо будет как-то решать, но она решаемая. Вот, есть время, можно заключить разные договора, это будет дороже, но это решаемо. А газ – нет возможности, просто технической возможности нет», – сказал эксперт.

«Поэтому, если вы хотите себя спасти, если власть отвечает за страну, людей и так далее, что она сможет отапливать в зимний период регионы, коммуналку и так далее, то она должна двигаться по пути реализации «Минских соглашений»… Я думаю, что если власть хочет вести ответственную политику, если не хочет, чтобы ее достали так, что мало не покажется, и убежать не успеют, то она должна изменить статус своих отношений с Донбассом и Москвой», – резюмировал политолог.