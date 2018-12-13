Власть Грузии – еще большие марионетки США, чем Саакашвили

13.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Действующее руководство Грузии не желает восстанавливать отношения с Россией, предпочитает соревноваться со сторонниками Михаила Саакашвили в русофобии и выслуживаться перед западными кураторами.

Об этом в ходе круглого стола, посвященного российско-грузинским отношениям, заявила экс-премьер Грузии Нино Бурджанадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне дает определенный оптимизм то, что когда я встречалась с высшим руководством России и, в первую очередь, с президентом России, я увидела, что он понимает необходимость нормального сотрудничества и нормальных отношений с Грузией для долгосрочных интересов России.

Я просто возмущена тем, что наше сегодняшнее руководство Грузии ничего не делает для того, чтобы за последние годы воспользоваться ситуацией, что в Грузии изменилась власть, и начать новый диалог.

Но этого, к сожалению, нет. У нас соревнуются, кто больше будет прозападным, проамериканским, и будет больше критиковать Россию», – пояснила она.

При этом политик отметила, что теперь режим в Тбилиси является еще более несамостоятельным и подчиненным американским кураторам.

«Я могу сказать, что сегодняшняя власть даже больше управляется американским посольством, чем власть Саакашвили. Несмотря на то, что у Саакашвили были свои конкретные контакты и обязанности, он все-таки был более самостоятельным, и когда считал, что он прав, он мог что-то сделать в обход посольства и Вашингтона.

Эта власть – абсолютно рабская, там боязнь: как бы чего не вышло, как бы посольство что-то не сказало, как бы кого-то не обвинили, что это пророссийская оппозиция.

Реально ничего не изменилось: та же самая риторика по отношению к НАТО, по отношению к России и так далее, кто больше скажет слово «оккупант», – резюмировала Нино Бурджанадзе.

Как сообщал ранее «ПолитНавигатор», новый президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила приоритетом курс на Евросоюз.