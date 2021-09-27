Власть и оппозиция Белоруссии пророчат вооруженную провокацию на западных границах

27.09.2021 16:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Беглый оппозиционер Павел Латушко обвинил власти Белоруссии в подготовке вооруженного конфликта на границе.

«Нелегитимные власти Белоруссии готовят провокацию, и в ближайшее время можно ожидать прорыва с территории Белоруссии тысяч мигрантов с использованием стрелкового оружие и провоцирования военного конфликта на границе. Режим может пойти на провокацию и конфликт», – заявил Латушко в видео, вывешенном сегодня на его телеграм-канале.

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Днем ранее командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков рассказал в интервью телеканалу СТВ, что иностранные спецслужбы готовят провокации в отношении Латвии, Литвы и Польши.

«Внутренние войска оказывают помощь пограничникам, чтобы не было непонятным провокаций, которые могут совершить спецслужбы западных стран с нашей территории по отношению Литвы, Латвии, Польши. Многоходовые комбинации заключаются в использовании непонятных то ли пограничников, то ли полицейских. Поди разберись, кто что с нашей территории сделал», – сказал Карпенков.

По его словам на территории Белоруссии осматривают всех беженцев на предмет ран от огнестрельного оружия.

«За этими нелегальными мигрантами стоят их подразделения специального назначения. А мы их знаем и узнаем, чья там форма, кто там находится. Они пытаются под видом возвращения нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам сюда и террористов, и экстремистов. По всей Западной Европе собирают и игиловцев, и тех, кто у них сидел в следственных изоляторах, чтобы забросить в Республику Беларусь и дестабилизировать обстановку. Там и трупы, и убитые, и искалеченные. Прячась за бедными женщинами и детьми, забрасывают к нам сюда потенциальных диверсантов, конкретно угрожая нам оружием. И натовское присутствие на границе отдельным отморозкам-змагарам внушает уверенность», – сказал Карпенков.

Оппозиционный публицист Петр Кузнецов полагает, что Минск осознанно провоцирует кризис на границе, чтобы вынудить Запад пойти с ним на прямые переговоры.

«Возобновление хоть каких-то контактов на западном направлении нужно просто критически по двум причинам. Во-первых, надо, конечно, как-то пытаться влиять на санкционные процессы. Во-вторых, и, как мне кажется, это становится все более очевидным: сильно давит Россия», – написал Кузнецов в своем телеграм-канале.

В прошлой четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно улетел в Сочи. Согласно официальной версии визит был частным, чтобы посмотреть гонки «Формулы-1». Однако в те же дни на российский курорт был откомандирован глава «Госпогранкомитета» Белоруссии Анатолий Лаппо. По слухам белорусы провели встречи с первым заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и главой ФСБ Николаем Патрушевым. По возвращении в Минск Лукашенко провел срочное совещание с силовиками по ситуации на границах страны.