Власть коллаборационистов испугалась поэта-фронтовика
Столетие поэта Бориса Слуцкого в Харькове почти никак не отмечается. Скромно и незаметно пройдут кое-какие камерные мероприятия. Никакого официоза. Может, оно и к лучшему.
А то представишь, как майданная образованщина присваивает Слуцкого, — и становится не менее тошно, чем от сегодняшнего его забвения. Он родился 7 мая в Славянске, вырос в харьковской коммуналке у Конного базара… Но в родных городах ничего не напоминает о большом русском поэте.
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Один разумный публицист, эмигрировавший из послемайданного Харькова, любит повторять: «Не сделаешь ты — это сделает противная сторона, но с обратным знаком». Так и вышло. Сколько говорили, писали, что в Харькове должна быть улица Слуцкого, что нужен памятник Слуцкому, что хорошо бы муниципальным властям учредить международный фестиваль имени Слуцкого… Но до майдана все эти инициативы воспринимались так, как если бы с ними обратились к Паниковскому и Балаганову. А после майдана пришло время дегенератов и блондинок, переименовывавших улицу Красного Летчика в улицу Шевелева – третьесортного филолога, добросовестного коллаборациониста и старательного пропагандона времен фашистской оккупации Харькова.
Однако, почему же светлолицая образованщина не смогла приспособить Бориса Слуцкого под нужды «революции гидности» и ее выдвиженцев? Во-первых, скудоумие и пробелы в образовании. Во-вторых, те образованцы, которые всё же перескочили через «во-первых», вполне догадываются, что стихотворение Слуцкого «Как убивали мою бабку…» посрамляет всю идеологическую нацистскую работу вятровичей и прочих фальсификаторов истории.
«Юные немцы и полицаи / бодро теснили старух, стариков / и повели, котелками бряцая, / за город повели, далеко». «Пуля взметнула волоса. / Выпала седенькая коса, / и бабка наземь упала. / Так она и пропала».
Почитайте многочисленные фейсбучные посты директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского — и увидите, что бабку Бориса Абрамовича Слуцкого убивали как раз те «герои», те командиры и участники расстрельных команд, которым нынче мемориальные доски и памятники по всей Западной Украине устанавливают.
Вот пара цитат из недавних «мемориальных хроник» Э. Долинского:
«Это памятник профессиональному убийце и садисту, военному преступнику Мыколе Арсенычу. Арсеныч — глава службы безопасности Организации украинских националистов, один из организаторов и исполнителей еврейских погромов на Западной Украине летом 1941 года и массовой резни поляков на Волыни. Под его руководством были уничтожены тысячи мирных евреев, поляков, украинцев и русских… Его именем названы улицы в Коломые и Новоград-Волынском, а на родине в Нижнем Березове установлен памятник и барельеф на школе, где он учился».
«Это уникальные кадры массового убийства евреев Мизоча Ровенской области. На первом фото обнаженные еврейские женщины с маленькими и грудными детьми в очереди к расстрелу. Рядом с ними стоят бойцы украинской вспомогательной полиции. На следующем снимке эти же женщины и дети — уже убитые. Убийцы добивают раненых.
В этот день вспомогательной полицией руководил член ОУН Мыкола Андрощук. Каково было мое удивление, когда я увидел его имя в числе борцов с нацизмом. Об этом “борце с нацизмом” написал в статье “Памяти каждого, кто боролся с нацизмом” замдиректора по научной работе Острожского государственного историко-культурного заповедника Мыкола Манько. Статья посвящена 9-му мая».
В условиях нынешней Украины очень важно, чтоб любая семья, для которой норма не пустой звук, имела если не томик Слуцкого на своей книжной полке, то хотя бы легкий доступ к сетевой библиотеке с его стихотворениями.
Этот поэт неудобен сегодняшней украинской идеологии, невыгоден гешефтмахерам от культуры.
Майор Слуцкий обращается к сытым, лоснящимся рожам розенко и гройсманов, банкующих нынче на его родине:
Мы окопов ваших не строим.
Мы не ходим державным шагом.
Не роимся вашим роем
Под развернутым вашим флагом.
Он был на фронте военным следователем дивизионной прокуратуры, батальонным политруком. С лета 1943-го — в политотделе 57 армии. Весь этот опыт сказался на просодии Слуцкого. Возник неожиданный сплав «протокольной» стилистики с поэтическими просторечиями. В стихе появились и отрывистость приказа, и та предельная лапидарность, которая вырабатывается у человека, успевающего сказать все самое важное — за несколько секунд до разрыва снаряда… Слуцкий приобщил к русской лирике такие лексические пласты, которые ранее были несовместимы с поэзией.
Первая книга Бориса Слуцкого называлась «Память». Харьковская реальность, из которой вычли автора «Лошадей в океане» и «Кельнской ямы», называется беспамятством.
Поэт Борис Рыжий написал в двадцать пять: «Боже мой, не бросай мою душу во зле, / я как Слуцкий на фронт, я как Штейнберг на нары». Рыжий ушел из жизни — в день рождения Слуцкого. Они и стоят в русской лирике где-то рядом, и перекликаются. Слуцкий: «Выхожу, двадцатидвухлетний / И совсем некрасивый собой, / В свой решительный, и последний, / И предсказанный песней бой». Рыжий: «Чем оправдывается это? / Тем, что завтра на смертный бой / выйдем трезвые до рассвета, / не вернется никто домой».
Мое любимое фото — то, на котором майор Слуцкий в кителе, с расстегнутым воротом, как и герой одного из лучших его стихотворений…
9-го мая
Замполит батальона энского,
капитан Моторов Гурьян,
от бифштекса сыт деревенского,
от вина цимлянского — пьян,
он сидит с расстегнутым воротом
над огромным и добрым городом,
над столицей своей, Москвой:
добрый, маленький и живой.
Рестораны не растеряли
довоенной своей красы.
Все салфетки порасстилали,
вилок, ложек понанесли.
Хорошо на душе Моторову,
даже раны его не томят.
Ловко, ладно, удобно, здорово:
ест салат, заказал томат.
Сколько лет не пробовал сока,
только с водки бывал он пьян.
Хорошо он сидит, высо́ко.
Высоко́ забрался Гурьян.
Спасибо!
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