Власть лжёт: Украина физически не способна выйти на границы 91-го года – Арестович

Анатолий Лапин.  
21.11.2023 19:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украина физически не сможет выйти на границы 91-го года.

Об этом в эфире видоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина физически не сможет выйти на границы 91-го года. Об этом в эфире видоблога...

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По словам Арестовича, объемы западной помощи не позволяют проводить наступление, но украинская власть продолжает убеждать общество в неосуществимом.

«Реальное сокращение американской военной помощи – налицо. О каком наступлении в этот момент можно говорить в принципе – для меня это загадка. Это может быть политическим лозунгом – да, юридическим лозунгом – да, но стратегическим оно быть не может…

Почему общество находится в заблуждении до сих пор – около 49% людей до сих пор, по всем опросам, верит в физический выход на границы 91-го года и шикают на тех, кто говорит: «Ребята, подождите, при всей любви и уважении – это невозможно, давайте встанем на землю».

Потому что власть придерживается этой позиции, она не может разделить сигналы, прекрасно зная, что физически невозможно выйти, она продолжает выдавать политическую позицию за физический сигнал к наступлению», – заявил Арестович.

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