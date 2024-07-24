Власть начала войну с собственным народом – украинский генерал

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Украинская власть не в состоянии обеспечить нормальное развитие собственного народа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

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«Власть борется с собственным народом. Когда я вижу, как полицейские активно гоняют бабушек, торгующих у станции метро… А что остается этим бабушкам? У них пенсия 2,5 тысячи гривен, надо как-то выживать», – сказал Кривонос.

Он подчеркнул, что полицейский сейчас существует за деньги, которая торгующая пенсионерка ранее вкладывала в бюджет Украины.

«Власть нужно оценивать не по роликам туалета в поезде, а по действиям, которые обеспечивают нормальное развитие собственного народа», – резюмировал Кривонос.