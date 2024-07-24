Власть начала войну с собственным народом – украинский генерал
Украинская власть не в состоянии обеспечить нормальное развитие собственного народа.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Власть борется с собственным народом. Когда я вижу, как полицейские активно гоняют бабушек, торгующих у станции метро… А что остается этим бабушкам? У них пенсия 2,5 тысячи гривен, надо как-то выживать», – сказал Кривонос.
Он подчеркнул, что полицейский сейчас существует за деньги, которая торгующая пенсионерка ранее вкладывала в бюджет Украины.
«Власть нужно оценивать не по роликам туалета в поезде, а по действиям, которые обеспечивают нормальное развитие собственного народа», – резюмировал Кривонос.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.