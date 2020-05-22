«Власть нациков скоро кончится» – бывший узник Логунов

22.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

На Украине невозможна созидательная и прогрессивная деятельность, потому что это коррупционное государство, органы власти которого существуют для одной цели – получения денег.

Об этом в эфире Youtube-канала «СБУ – Союз блогеров Украины» заявил освобождённый по обмену из украинских застенков 85-летний политический узник Мехти Логунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине невозможно что-то создать, она построена на коррупции. Яркий пример – оборонный сервис. Но я знаю это с самого начала Украины с 1993 года. В 1993 году я понял, что Украина конченая страна. Служба безопасности Украины – это казнокрады, цель которых под видом контрразведывательных операций, рубить бабло», – отметил бывший политузник.

Однако он полагает, что эта нынешняя нацистов скоро закончится.

«Я живу всю жизнь на Украине и прекрасно знаю её глубинку. Власть, которую захватили нацики на Украине, эта подлая, ничтожная и гнидная власть. Нас 120 человек вышло, когда нас меняли, я сказал нашим ребятам: «Нас не обменяли, мы вышли из окружения, и мы вышли со своим знаменем». Я вынул красное знамя и развернул его. А власть нациков временна она скоро кончится», – рассказал он.