Власть оставила украинцев один на один с коронавирусом – юрист

25.03.2020, Киев, Игорь Петров

Власти Украины принимали только ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, хотя должны были быть и стимулирующие.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим об ограничительных мероприятиях и неких организационных и почему-то не говорим о стимулирующих мероприятиях.

Все, что может предложить нам власть – это некие ограничения. У меня вопрос: а какие стимулирующие меры принимает власть? За время карантина 70 тысяч украинских граждан спокойно въехали в страну минуя меры хотя бы домашнего карантина.

Как так получилось, что еще с февраля правительство Гончарука формировало структуру по борьбе с вирусом, а таможня спокойно отправляла дезинфицирующие средства, маски куда попало и зачем попало? Как так получилось, что у нас пустой госрезерв?

Как так получилось, что у нас на таможне до сих пор управляет Нефедов, а в НБУ сидят те, кого публично даже Гончарук называл… скажем, «соросята профукали экономику».

Как так получилось, что в момент этого кризиса через все экраны мы слышим одно – что мы должны. Безусловно, мы должны беречься, помогать друг другу, проявлять ту солидарность и взаимовыручку, которую власть нам сейчас не обеспечивает.

Но мы также должны и задавать вопросы власти – что происходит? Где ваши стимулирующие меры? А что будет дальше с экономикой? Каким образом решение дезинфицировать тротуары улучшит жизнь граждан?», – риторически резюмировала юрист.