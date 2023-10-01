Власть открыто сатанеет против УПЦ – Онуфрий открыто молится о власти

Киевский режим проводит новую комбинацию по отъему у канонической Церкви очередной великой святыни. На сей раз речь идет о Почаевской лавре. Зе-камарилья решила, что наступил ее черед после Киево-Печерской.

На Почаевскую обитель претендуют три сатанинских формирования. Первое –государственная власть. Дело в том, что эта лавра вместе со Свято-Богоявленским женским монастырем и Свято-Николаевским кафедральным собором города Кременца находится в составе национального заповедника. Так же, как и Киево-Печерская. (Их отобрали у Церкви большевики много лет назад, а современные национал-лицемеры, при всей своей «декоммунизации», полностью повторяют методы предшественников).

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В Кременецко-Почаевском историко-культурном заповеднике, как и в Киево-Печерском, заправляет минкульт Украины. Сия шарашка намерена разорвать все договоры аренды и выгнать УПЦ из Почаева.

Вероятнее всего, именно так и будут развиваться события в ближайшее время, поэтому братии, прихожанам и паломникам следует готовиться к наглым атакам, подобным тем, что были организованы против КПЛ. К нападениям радикалов, митингам раскольников, отключениям воды и света, насильственному отъему земель и храмов и т.д.

Первыми, кто получил уведомление о выселении, стали монахини Свято-Богоявленского монастыря. Однако они отказались выполнить беззаконное требование, и местные «гетьманяки» устроили им настоящую осаду, отключив от всех коммунальных услуг. Даже -несмотря на то, что пришла осень, и не за горами уже зима.

Что же касается госорганов, то, как считают многие православные эксперты, у тех в повестке «зачистка» Почаева от УПЦ и передача монастыря в совместное владение униатам и схизматикам (думенковским раскольникам). Эта версия подтверждается синхронными действиями УГКЦ и ПЦУ – еще двумя бесовскими формированиями, подключенными к операции.

В конце сентября они, типа независимо друг от друга, начали проводить публичные конференции, посвященные Почаевской лавре. Причем сии псевдокультурные сборища устраивались как можно ближе к святыне – в Зарванице и Кременцу. Патетический трёп на них велся, в основном, об «историческом праве» вторгнуться в нее. Теперь, по результатам проведения этих словоблудий, вероятнее всего, следует ожидать информационного бума в сервильных СМИ: соцопросов, «аналитических» статей и т.д., имеющих задачу сформировать общественное мнение против присутствия УПЦ в Почаеве.

Параллельно продолжаются гонения на каноническую Церковь и по всей остальной Руине. Эстафету антихристианского марафона по полному ее запрету в местных органах власти, затеянного на Галичине (там практически везде поставили УПЦ вне закона) подхватил Киев.

Недавно в столичную городскую раду был внесен проект постановления о сносе 74 (!) храмов. В список вошли все приходы УПЦ, появившиеся в годы «незалежности», и даже древние храмы, являющиеся памятниками архитектуры и, значит, сносу не подлежащие. Такие как – Свято-Ильинский, Свято-Макариевский, Крестовоздвиженский и др. Перечень пообещали дополнить и монастырями.

Инициатором стала нацистская партия «Голос», созданная фронтменом львовской рок-группы «Океан Эльзы» Вакарчуком (шакальный бэк-вокал при порошенковской «Евросолидарности»). Видимо, львовянам показалось мало, что они в своей бандеровской цитадели отобрали или уничожили все православные храмы, вот теперь решили переключиться и на Мать городов русских.

В полном «синхроне» с ними в Верховной Раде продолжается подготовка к принятию закона о полном запрете УПЦ. Единственное, что пока удерживает облеченных мандатами сатанистов – это сомнения, что они насбирают необходимые 226 голосов. Вот что заявил по данному поводу спикер ВР Стефанчук:

«Парламент – это механизм, который принимает решения коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг такого важного законодательного акта. Выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, то это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно».

Тем не менее, по словам спикера, он надеется, что необходимое количество голосов будет все-таки собрано. Вероятно, особые упования возлагает на главаря террористической молодежной кодлы «С14» Карася, который пригрозил повесить тех нардепов, что не поддержат дискриминационный прожект. Ну а пока суд да дело – Стефанчук решил наградить сатаниста по кличке «маг велиар», постоянно пикетирующего возле Киево-Печерской лавры, орденом «Гордость и слава Украины».

Вот как прокомментировала это награждение наша старая знакомая, русская киевлянка и прихожанка КПЛ Эльвира:

«Налицо яркое свидетельство всей бесовской сущности украинской власти. Они уже не стесняются ничего, маски сброшены – а под ними жуткие хари из преисподней, с рогами и копытами. Я только одного не могу понять – как можно призывать молиться о таких властях и таком воинстве, как делают некоторые наши архиереи? Ведь по-настоящему всю эту сатанинскую погань надо немедленно поганой метлой смести с лица земли!».

Подбираются «власть и воинство» и к Святогорской лавре. Намедни силовики туда не пустили паломников, пришедших на престольный праздник. Характерно, что произошло это на фоне беспрепятственного приезда в Умань на иудейский новый год 37 тысяч хасидов. Которые настолько зас…ли весь город и так своей наглостью и хамством довели многих жителей до состояния нервного стресса, что местные паблики были просто раскаленными от возмущения. Аналогично – не было никаких препятствий устроено и для католиков, проведших свою массовую «ходу» на Галичине.

Все это лишний раз подверждает одно: Зе-шайка не собирается останавливаться в выполнении заокеанского плана по ликвидации канонического Православия. Предусматривающего вначале разрушение УПЦ, затем объединение ее перевербованных остатков с ПЦУ, затем – слияние с униатами и переход под «омофор» папы Римского. А дальше – кучное соединение всех культов в одну квази-религию под управлением антихриста…

Внутри самой УПЦ тоже, судя по всему, сформировался некий костяк раскольников, которые только и ждут благоприятного момента, чтобы открыто сыграть в дуду Госдепа и его марионеток. Туда относят митрополита львовского Филарета, архиепископа Барышевского Виктора (Коцабу), архиепископа Иону и еще кое-кого из высшего священноначалия, а также попа-певуна Александра Клименко и запрещенного в служении, но якобы «покаявшегося» клирика Андрея Пинчука, и еще ряд подобных деятелей. Но все эти тревожные моменты верующие чаще всего узнают не от пресс-службы УПЦ и не из околоцерковных СМИ, а из объективных пабликов, российских и зарубежных проповедников и аналитиков.

Один из них – авторитетный балканский протодиакон, кандидат богословия Миладин Митрович. Он написал великолепную статью «Стратегический план», в которой привел ужасающие факты, однозначно подтверждающие нарушение киевским режимом и собственной Конституции, и всех норм международного права. Указал, что по состоянию на 16 июня 2023 года в украинском парламенте было зарегистрировано целых 9 законов, так или иначе гнобящих УПЦ.

О. Миладин также вспомнил лишение УПЦ права пользования Киево-Печерской лаврой, аресты и преследования архиереев, выступивших против властных гонений, многочисленные факты задержаний и преследований несогласного с курсом правящей верхушки священноначалия, клириков и паствы УПЦ. Обнародовал сведения о беспределе «национал-сознательных» погромщиков, творящемся в масштабе всего государства.

По причине чего только в 2022 году во Львовской, Волынской, Ровенской Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черновицкой, Черниговской и иных областях Украины было захвачено 129 храмов.

Подобно отцу Миладину выступил и профессор православного богословского факультета в Фоче (Босния и Герцеговина), протоиерей Дарко Джого. Который 21 сентября 2023 года на состоявшейся в Белграде конференции в поддержку УПЦ сказал, что «борьба за святыни в Украине – это борьба за души и идентичность людей, живущих там».

О. Дарко добавил, что «томос» об автокефалии, полученный ПЦУ от Константипольского патриарха Варфоломея, используется для насилия по отношению к верующим УПЦ и узаконивания неправедно захваченного.

Что же касается защиты своих прав внутрицерковными структурами УПЦ, то пока она достаточно аморфна. Например, предпочтение отдается созданию петиций с просьбами отменить антиконституционные действия. Петиций, на которые власть предержащие не обращают абсолютно никакого внимания. Никакой особой пользы от них нет, равно как и от регулярных отстранений от РПЦ (Матери-Церкви!), сборов финансов на помощь ВСУ и проч.

Конечно, не все священноначалие так уж прямо по-толстовски мирится с сатанинскими гнобителями. Например, митрополит Запорожский Лука не только выступает в своем храме и на личном ТГ-канале с обличительными проповедями, но и даже написал возмущенное письмо главе Госдепа США, где потребовал прекратить нарушение прав верующих на Украине.

А митрополиты Павел, Ионафан, Феодосий, Лонгин, Иоасаф подверглись судебным преследованиям. И все-таки пока молитва о поганых властях и воинстве продолжается…