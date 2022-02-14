Власть против мудрости. Украинизатор при Скоропадском сегодня висел бы на «Миротворце»

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Новости Украины

14 февраля – день рождения Николая Василенко, видного учёного и государственного деятеля, участника украинского движения. Родился он в 1866 году. Происходил из старинного казацкого рода. Закончил историко-филологический факультет Дерптского университета. Являлся автором множества научных трудов.

Ему довелось познать и взлёты, и падения, побывать и министром, и академиком, и политзаключённым.

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В царское время он считался революционером и поэтому сидел в тюрьме. В советское время он считался контрреволюционером и поэтому тоже сидел в тюрьме. Правда, оба раза – сравнительно недолго. Петлюровцы вообще хотели его расстрелять. Зато в период правления гетмана Павла Скоропадского Николай Прокофьевич занимал пост министра просвещения.

В этой должности он содействовал организации Украинской академии наук, Национальной галереи искусств, Государственного украинского архива, Украинского исторического музея, Украинской национальной библиотеки, Украинского театра драмы и оперы. Стал инициатором создания двух Украинских университетов (в Киеве и Камянце-Подольском), более 150 украиноязычных гимназий (при сохранении, однако, и русскоязычных учебных заведений).

По своим политическим убеждениям Василенко являлся типичным либералом. Будучи русскоязычным (на русском языке вёл свой дневник, переписывался с близкими людьми), он защищал права украинского языка, выступал против всяких его ограничений. Вместе с тем, став после Февральской революции 1917 года попечителем Киевского учебного округа, предостерегал против поспешной и, тем более, насильственной украинизации (за что и заслужил ненависть вчерашних соратников по украинскому движению).

Позднее, как министр, поддерживал самостоятельность Украинского государства. И в то же время, в частных разговорах признавал, что Украина и Великороссия крепко связаны между собой, а границы между ними искусственны.

Интересны (и актуальны!) взгляды Николая Василенко на языковые отношения.

«Русская культура и русский язык очень сильны на Украине, – отмечал он. – На них воспитывалась вся украинская интеллигенция. Говорить, что эта культура навязана народу, значит, по-моему, говорить заведомую неправду. Русская культура имеет глубокие корни в сознании украинского народа. Русский язык является родным языком преобладающей части интеллигенции на Украине. Мало того. Значительный процент населения Украины говорит только на этом языке. Поэтому, с точки зрения государственной (не говоря уже о национальном чувстве), унижать положение русского языка или придавать ему какое-то второстепенное значение – было бы не только нецелесообразным, а прямо-таки вредным».

И далее:

«Я считаю вопрос об украинском языке чрезвычайно важным в государственном строительстве Украины. Тем не менее, я являюсь противником издания закона об одном только государственном языке. Такой закон, кроме путаницы, вреда и больших затруднений в жизни ничего не принесёт. Оба языка – и русский, и украинский – должны пользоваться полным равноправием. Практически жизнь сама хорошо развяжет этот вопрос. Не следует только государству класть свой кулак на ту, или другую сторону».

Нам остаётся только сожалеть, что украинские власти не прислушались к этим мудрым словам выдающегося учёного. Впрочем, украинские власти (как тогдашние, так и теперешние) и мудрость – это, судя по всему, нечто несовместимое.