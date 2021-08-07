Власть РБ не смогла отбить у белорусов симпатии к пророссийским политикам

07.08.2021, Минск, Артём Агафонов

Сбежавший недавно на Украину политический аналитик Артем Шрайбман заявил, что в Белоруссии нет ничего страшнее, чем получить клеймо «пророссийского политика».

«Если этот ярлык на тебя повесят, все сразу считают, что ты марионетка Кремля, ты сюда пришел, чтобы устроить Донбасс», – говорит Шрайбман.

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И не скажешь, что Шрайбман так быстро проникся духом страны пребывания, где признаться в симпатии к России для политика является реальным риском. Он на самом деле так думает.

Как обладатель «клейма» пророссийского политика, я не удержался от того, чтобы не прокомментировать его слова. Такая точка зрения типична для белорусской либерально-националистической тусовки, и такие, как Шрайбман, старательно пытаются навязать ее всему обществу.

В реальности быть пророссийским политиком совсем не страшно. Бывает, боязно критиковать политику Лукашенко, и иногда приходится старательно подбирать слова, чтобы выразить свое мнение и не попасть при этом под статью. Но это касается всех, такое уж у нас государство.

Зато со стороны граждан негатив встречается редко. Знаю это по своему личному опыту – пару лет назад я баллотировался в парламент, и сам от двери к двери по 2-3 часа в день ходил собирать подписи, чтобы лично прочувствовать настроения избирателей нового для меня округа.

Из примерно тысячи человек, с которыми пришлось пообщаться за этот месяц, откровенными русофобами оказалась хорошо, если пара десятков. Бред о том, что собираюсь устроить тут Донбасс – не слышал вообще. Похоже, Шрайбман сказал это для красного словца или чтобы попасть в украинские тренды.

Ну нет в Белоруссии такого жесткого раскола, как на Украине. Да, различия между восточными и западными регионами есть, но пророссийские настроения преобладают даже в Гродно, и опасность гражданской войны, хоть и существует, но исходит точно не от пророссийских политиков.

Попытки такой стигматизации пророссийских сил – политика не только прозападной оппозиции, но и провластных пропагандистов. В государственных СМИ Белоруссии регулярно выступают «эксперты», пугающие потерей суверенитета, российскими олигархами, которые хотят скупить белорусские предприятия, и даже устраивают заговоры против белорусской власти.

Год назад во время предвыборной кампании официоз по накалу антироссийской истерии опережал даже самых оголтелых националистов. Даже сейчас, когда у националистов-западников земля горит под ногами, пророссийским силам все равно вставляют палки в колеса – не регистрируют партии и общественные объединения, не дают доступ к основным СМИ.

Заявляя о себе, как о пророссийском политике, нужно опасаться не реакции общественного мнения, как о том говорит Шрайбман, а оголтелой кампании травли со стороны прозападной оппозиции и провластных «экспертов» и недружелюбному отношению со стороны властей.

А в обществе, напротив, востребованность новых политиков, ориентирующихся на укрепление союза с Россией – очень велика. Власть своим вечным многовекторным шараханьем и не всегда адекватным поведением накануне и, особенно, после выборов отпугнула от себя значительную часть пророссийского электората, который, как признает даже Шрайбман, составляет 70-75 процентов.

С процентами, которые приводит Шрайбман, вообще все сложно. Социологии, которой хоть как-то можно доверять, в Белоруссии уже давно не существует. Проведение социологических опросов, хоть как-то касающихся политических вопросов законодательно запрещено всем, кто не имеет специальной аккредитации.

В прошлом году к таким опросам приравняли даже голосовалки на сайтах. Если кто-то этим и занимается – то или эмигрантские структуры, или иностранцы. Точность и репрезентативность таких опросов вызывает большие сомнения. Еще большие сомнения вызывает официальная социология, всегда показывающая идеологически выверенные цифры.

Объективно за экономическую интеграцию, в том числе более глубокую, выступает абсолютное большинство. Слишком очевидны ее плюсы. Что касается политической интеграции, то эта тема долгое время была табуирована.

Поднявший ее оказывался между молотом оппозиции и наковальней власти и рисковал серьезными проблемами за покушение на священную корову суверенитета. Однако, несмотря на тотальную пропаганду на протяжении десятилетий, сторонников политической интеграции в Белоруссии осталось немало. Сколько – сможем узнать только после появления нормальной социологии. Или на референдуме, это уже как повезет.