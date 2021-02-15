Власть решила раскрыть подноготную Навального

15.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Осужденный за мошенничество блогер Алексей Напвальный так и не смог стать значимым фактором российской политической жизни.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Независимой газете» заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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«Власти поняли, что изолировать Навального не получилось, есть резонанс от его действий, поэтому решили раскрыть его подноготную, показать его деятельность на разрушение политической системы России. Риск от такой раскрутки есть всегда, конечно, сторонники Навального попытаются перевести его антирейтинг в поддержку», – считает эксперт.

По его словам, в ходе предстоящей избирательной кампании правящая партия «Единая Россия» скорее реализует тактику реальных дел, хотя в перспективе может и использовать фактор Навального в предвыборной риторике.

Впрочем, Мухин полагает, что «это использование даже в тактических предвыборных целях было бы ошибкой для ЕР, ведь таким образом Навальный из собирательного образа, который он представляет сейчас, становится фактором политической жизни, а этого нет».