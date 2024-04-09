Власть спешит избавиться от тех, кто занимался победной риторикой – офицер ВСУ

Украинская власть потихоньку убирает с авансцены спикеров, которые занимались «победной» риторикой. Это может свидетельствовать о том, что «лица» государства сменятся на тех, кто будет говорить уже не о границах 91-го года, а о том, что Россия оказалась сильнее, а помощь Запада не такой активной.

Об этом в эфире 5 канала заявил офицер ВСУ, «штурмовик» Дмитрий Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потихоньку все, кто занимался победной риторикой, которые были главными рупорами победной риторики, их убирают. Одного, второго снимают, кто-то стал послом в какой-то западноевропейской стране, кто-то стал послом в Республике Молдова. Куда-то их на вторые-третьи роли убирают. Это о чем свидетельствует? Это свидетельствует о том, что государство готовится переформатировать свою риторику. Те, кто говорил, что мы стопроцентно победим, уходят на галерку, чтобы не сильно мусолили глаза обычному украинцу», – отметил он.

«У простого украинца короткая память – они пока видят конкретное лицо, они его с чем-то ассоциируют, а когда не видят, они быстро забывают. Этих людей сейчас пытаются распотрошить, чтобы видоизменить лицо украинской государственной риторики. Сейчас появятся новые лица, которые будут говорить нам о том, что: «Вы знаете, да, действительно Россия оказалась очень мощным противником, самая большая сухопутная страна в мире. А поддержка партнеров оказалась не такой радужной и перспективной, как мы ждали. Потому, знаете, давайте не ставить заоблачных задач, давайте бороться за границы 22-го года. Хоть так». Может быть такой сценарий?.. Может», – заключил Савченко.