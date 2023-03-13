Власть унизила военных, сократив им зарплаты – майор ВСУ

Украинские военные чувствуют себя униженными из-за решения руководства силового блока о сокращении зарплат.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил командир одного из подразделений ВСУ Роман Ковалев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, теперь по 100 тысяч гривен будут получать только те, кто находится на передовой, а при выходе на отдых и восстановление довольствие сократится до 20-30 тысяч гривен.

«Мотивация наша не падает, хотя, скажем честно, украинское государство сейчас для этого делает достаточно много, чтобы военнослужащие начали задавать вопросы не как лучше уничтожать врага, как улучшить свои способности, а о том, как выживать их семьям, где брать деньги для детей, для жен. Я говорю об этих 30 тысячах. Я, как командир подразделения, ощущаю это сегодня на себе, потому что военнослужащие задают вопросы – сейчас они в зоне боевых действий будут получать 100 тысяч», – сказал офицер.

Впрочем, он говорит, что рано или поздно такие зарплаты закончатся.

«Потому что подразделения теряют и личный состав и, особенно, технику, мы будем вынуждены выйти куда-то в степи Украины, продолжим жить в палатках, не видя родных и близких, и там военнослужащие начнут получать по 20 тысяч. Что такое 20 тысяч для военнослужащего? Это копейки… Любое лишение денежного обеспечения – это унижение. У тебя были деньги – забрали. На фоне скандалов в Министерстве обороны – мы видим все эти видео с коррупцией, очень больно и смешно слышать министра обороны, который говорит, как он сэкономил 100 миллиардов гривен путем того, что сократил… С одной стороны, кричат о том, что мы верим в ВСУ, а при этом вдвое сокращают заработную плату», – заявил Ковалев.