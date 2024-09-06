Власть уже не может выполнять базовые функции. Украине присвоили дефолт – депутат Рады

Из-за тотального экономического кризиса украинское правительство скоро не сможет выполнять свои обязательства даже по обеспечению защищённых статей бюджета.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады, срок полномочий которой истёк в августе, заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономические и бюджетные неурядицы, которые мы имеем на сегодняшний день, выливаются в дефицит бюджета, в дефицит оборонного бюджета и в целом в неспособности выполнять свои базовые функции, выполнять свои защищенные статьи бюджета. Мы получим сумасшедшие проблемы в дальнейшем», – возмутился Колтунович.

«Евроинтеграция на сегодняшний день тоже имеет определенные иллюзорные или сомнительные тенденции. Вы знаете о тенденции падения экспорта товаров в страны ЕС. Там есть и другие ограничения, которые голосовал Европейский парламент по отношению к нашей сельскохозяйственной продукции. Это в дальнейшем будет влиять на благосостояние и благополучие нашей страны.

По отдельным евробондам нам присвоили международные рейтинговые агентства выборочный дефолт и дефолт. Поэтому с этой точки зрения преодоления долгового кризиса, который есть на сегодняшний день на Украине, это тоже фундаментальный приоритет», – добавил депутат.