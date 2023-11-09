Власть в Израиле отдадут неонацистам, врагам Украины – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
09.11.2023 17:13
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Израиле к власти приходят ультраправые «неонацисты», которые не станут помогать бандеровцам поставками оружия.

Об этом в эфире «радио НВ» заявил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Израиле к власти приходят ультраправые «неонацисты», которые не станут помогать бандеровцам поставками оружия....

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Ведущий поинтересовался, что Украина может рассчитывать ещё получить от Израиля.

«Не думаю, что на этом поле что-то получится. Смотрите – военная операция [в Газе ] заканчивается быстрее, чем мы думали, пройдёт полностью успешно. На фоне этого растёт поддержка радикальных частей [израильского политикума], которых в Европе назвали бы неонацистами. Это Бен-Гвир и Смотрич.

И вот, успешная военная кампания, поддержка поселенцев. И после победы в войне идёт на выборы, а он мастер политических коалиций. И он формирует ультраправое правительство, но он остаётся при власти», – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что при любом исходе событий Россия будет иметь на руках «весомые козыри» при переговорах с Израилем.

«И в этот момент Россия начинает сотрудничество, делает предложения, которые могут быть намного весомее, чем те, которые может предложить Украина. Россия говорит: «Мы никуда не делись, мы точно так же ваши соседи в Сирии». У России есть военно-политические козыри в разговоре с премьером Израиля, кто бы им ни был.

А нам надо расширять базу поддержку среди граждан Израиля. Это будет проще, чем полтора года назад, потому что стала видна «украинская партия», двести тысяч украинцев», – считает эксперт.

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