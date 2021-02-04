Власть в России попытаются сменить на митинге

04.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Сторонники блогера Алексея Навального с помощью несанкционированных акций пытаются изменить политическую реальность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

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Он считает, что у власти сейчас нет никакой другой возможности, кроме как «строго по закону» реагировать на действия навальнистов.

По словам эксперта, несистемная оппозиция не несет для действующей власти никакой электоральной угрозы.

«Поэтому они избрали другую стратегию, революционную. Они рассчитывают, что смогут изменить политическую реальность не на выборах, а путем несанкционированных протестов», – говорит Костин.

«Мантра про то, что миллионный митинг сменит власть без всяких выборов, звучит от организаторов постоянно. Хотя это более чем спорное суждение, если посмотреть на результативность массовых митингов в разных странах за последние 10 лет», — добавляет политолог.

Он подчеркивает, что в такой ситуации власть просто не может пойти на уступки, так как тем самым даст сигнал и всем остальным подобным группам, что такое поведение допустимо, что чревато серьезными политическими рисками.

«Ведь есть и более опасные группы, которые могут считать этот сигнал. Это и движение «Антифа», и националисты. И они лучше подготовлены к уличным протестам, чем те, кто выходят сейчас на митинги», – резюмировал Костин.