Власть врет о соглашениях с США: партия Порошенко атакует Зеленского

Правительство Украины выдает желаемое за действительное, представляя парламентариям соглашение с США о ресурсах.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила депутат Верховной рады, член подконтрольной экс-президенту Петру Порошенко фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вызывает огромный у меня вопрос – вот я прочитала все документы, которые поданы на ратификацию от правительства, сопровождающие это соглашение, и есть феноменальная вообще фраза в пояснительной записке относительно финансово-экономического обоснования, что реализация этого проекта, не потребует никакого дополнительного финансирования из государственного или местного бюджетов Украины, что является откровенной манипуляцией, если мягко говорить, а по сути является откровенной ложью из-за того, что как раз мы понимаем, что из отчислений на выдачу новых лицензий, которые должны становиться частью украинского бюджета, будет наполняться этот фонд.

Кроме того, там есть одно единственное приложение, которое сопровождает этот документ, в этом приложении тоже содержится довольно интересный пункт, который говорит о том, что и средства, которые будут предоставляться Украине в виде репараций со стороны Российской Федерации, 50% этих средств, тоже должны становиться частью этого фонда.

Мне кажется, что это вообще какая-то недопустимая вещь, и это бы не должно было быть частью этой сделки. Поэтому много есть вопросов и очень важно, что к сожалению правительство не идет сейчас на прямые и обстоятельные консультации с парламентом для того, чтобы дать ответы на эти вопросы… Поэтому очень тяжело говорить о каких-то нормах, о которых заявил премьер Шмыгаль, сказав о том, что, мол, ближайшие 10 лет не будет никаких перечислений из этого фонда. Правительство сегодня выдает желаемое за действительное», – заявила Климпуш-Цинцадзе.