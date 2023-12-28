Власть вынесут вперед ногами. Военные закипают – Тука

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если ситуация на линии фронта для Украины будет складываться негативно, это будет подкреплено внутренними процессами, к которым могут подключиться и военные.

Об этом в эфире интернет-блога «Сейчас» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Если состояние на линии фронта будет более-менее удовлетворительным, то это позволит удерживать политическую стабильность внутри государства. Если же, к сожалению, оккупантам удастся проводить наступательные действия, захватывая новые и новые территории, уничтожая новые и новые места, то действительно может возникнуть риск дестабилизации внутри Украины, когда крайне возмущенное население просто вынесет вперед ногами действующую власть», – сказал экс-чиновник.

«Последствия могут быть катастрофическими не только для Зеленского с Ермаком, что меня меньше всего беспокоит, а вообще для будущего государства Украина как независимой европейской страны. Огромное количество людей уже на грани кипения, в том числе, те, кто защищают нас с вами, находятся на линии фронта», – заявил Тука.