Власть вынесут вперед ногами. Военные закипают – Тука

Анатолий Лапин.  
28.12.2023 15:37
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Если ситуация на линии фронта для Украины будет складываться негативно, это будет подкреплено внутренними процессами, к которым могут подключиться и военные.

Об этом в эфире интернет-блога «Сейчас» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если ситуация на линии фронта для Украины будет складываться негативно, это будет подкреплено внутренними...

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«Если состояние на линии фронта будет более-менее удовлетворительным, то это позволит удерживать политическую стабильность внутри государства.

Если же, к сожалению, оккупантам удастся проводить наступательные действия, захватывая новые и новые территории, уничтожая новые и новые места, то действительно может возникнуть риск дестабилизации внутри Украины, когда крайне возмущенное население просто вынесет вперед ногами действующую власть», – сказал экс-чиновник.

«Последствия могут быть катастрофическими не только для Зеленского с Ермаком, что меня меньше всего беспокоит, а вообще для будущего государства Украина как независимой европейской страны. Огромное количество людей уже на грани кипения, в том числе, те, кто защищают нас с вами, находятся на линии фронта», – заявил Тука.

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