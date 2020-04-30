Власть Зеленского обречена на досрочное окончание своего правления – эксперт

30.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Случайный выбор кадров на высокие политические посты приведет киевскую власть к недоверию со стороны населения и провалу их политики.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я кадровую политику власти считаю полностью случайной. Смотрите: бывший премьер-министр назначен у них по случайному стечению обстоятельств. Давайте мы с вами просто проанализируем карту боя на год назад, новый президент Украины до президентства занимался менеджментом шоу бизнеса, это успешный проект, я считаю, что он здесь добился очень серьезных успехов.

Но при каких обстоятельствах он мог бы встречаться с бывшим премьер-министром или сегодняшним, или с генеральными прокурорами и вчерашним, и сегодняшним. То есть, что его должно было с ними сводить, о чем они должны были говорить, у них разная сфера интересов. Иными словами, я хочу сказать, что эти люди никогда не виделись, никогда не встречались, ничего друг о друге не знали», – сказал он.

Также юрист отметил, что Зеленскому и его команде власть доверена наугад, и кадровые решения они производят соответствующим образом.

«Это означает, что им власть доверена наугад, они – случайное совпадение во времени и пространстве. На них пал глаз, потому что кто-то, тоже такой же случайный, шёл мимо и сказал: «У меня есть хороший товарищ, он приходится троюродным другом внучатого племянника моей прабабушки, давайте мы его назначим генеральным прокурором, хороший парень… супер, назначаем».

Потом не получилась из гуся вода, назначили другую генерального прокурора, полтора месяца ничего не происходит вообще, ни один общественный запрос не удовлетворён, уголовных дел нет», – подчеркнул эксперт.

По его словам, новую украинскую власть ждёт стагнация и досрочное окончание своего правления.

«Поэтому, когда мы говорим о кадровой политике, мы должны исходить из того, что это случайная кадровая политика, и на фоне всех, кого предлагал и назначал президент, на фоне 90% кадров, Михаил Саакашвили выглядит ещё на две головы выше всех их вместе взятых, с результатом работы в Грузии.

Я не фанат кадровой политики, мне все равно, назначат они Михаила Саакашвили или не назначат, это их внутренняя кухня. Я считаю, они все обречены на резкое ухудшение социологических показателей, на стагнацию, на недоверие, провал и досрочное окончание своего правления», – резюмировал Портнов.