19.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
Просмотров:

Власть Зеленского стремительно слабеет


Власть президента Зеленского на Украине осыпается – главу государства не слушают уже даже в собственной фракции, правительство не сформировано до конца, а реальное управление страной переходит к олигархам и внешним партнерам.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Создается впечатление, что сегодня власть осыпается и мы видим, что в парламенте ситуация фактически уже является коалиционной, правительство до этого времени, через сто дней недоформировано, нет части министров, не реформированы министерства, президент постепенно теряет свое влияние на фракцию. Причем это же вопросы ключевые, критические, маркерные для власти – программа деятельности правительства [для утверждения которой не хватило голосов в парламенте].

Теперь президента, даже его указы и просьбы, фракции не очень хотят слышать, президенту нужно договариваться с фракцией, что-то предлагать взамен. Мы живем в период, несмотря на то, что только год прошел после формирования новой команды, мы живем в период, когда эта власть осыпается, управляемость ситуацией падает и власть постепенно перекатывается к традиционным центрам влияния – олигархи, внешние партнеры и региональные элиты», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть