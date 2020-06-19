Власть Зеленского стремительно слабеет

19.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Власть президента Зеленского на Украине осыпается – главу государства не слушают уже даже в собственной фракции, правительство не сформировано до конца, а реальное управление страной переходит к олигархам и внешним партнерам.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создается впечатление, что сегодня власть осыпается и мы видим, что в парламенте ситуация фактически уже является коалиционной, правительство до этого времени, через сто дней недоформировано, нет части министров, не реформированы министерства, президент постепенно теряет свое влияние на фракцию. Причем это же вопросы ключевые, критические, маркерные для власти – программа деятельности правительства [для утверждения которой не хватило голосов в парламенте].

Теперь президента, даже его указы и просьбы, фракции не очень хотят слышать, президенту нужно договариваться с фракцией, что-то предлагать взамен. Мы живем в период, несмотря на то, что только год прошел после формирования новой команды, мы живем в период, когда эта власть осыпается, управляемость ситуацией падает и власть постепенно перекатывается к традиционным центрам влияния – олигархи, внешние партнеры и региональные элиты», – заявил Бортник.