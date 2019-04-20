Власти Белоруссии вновь ополчились на посла России

20.04.2019, Москва, Елена Острякова

Спикер МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил посла России Михаила Бабича в том, что он разрушает отношения двух стран.

«Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством.

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В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», – приводит слова Глаза официальный сайт белорусского МИДа.

Сегодня во время послания Лукашенко белорусский депутат Канопацкая привела слова Бабича, что цена на БелАЭС снизилась на 3 миллиарда. В ответ Лукашенко резко заявил, что «посол, наверное, считать плохо умеет».

Бабич позже уточнил, что Лукашенко, по всей видимости, ввела в заблуждение оппозиция, и никаких таких слов о цене на АЭС он не говорил.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в марте МИД Белоруссии уже критиковал посла Бабича, заявляя, что российский дипломат будто бы не видит разницы между федеральным округом и независимым государством.

Это произошло после того, как Бабич в интервью указал, что просьбы Минска о новых кредитах и льготах со стороны России должны сопровождаться реальными шагами по воплощению в жизнь ранее подписанного договора о Союзном государстве, который, в частности, подразумевал принятие Конституции и введение единой валюты.

«Без практической реализации положений Союзного договора о единой денежно-кредитной, налоговой, промышленной, аграрной, инфраструктурной, таможенной и прочей политики перейти на такой уровень интеграции невозможно, ни в финансовом, ни в юридическом плане», – сказал Бабич.

Бабич также заявлял, что Запад ведет работу по отрыву Белоруссии от России.

«Это даже не давление, а хорошо спланированная, организованная, системная и многолетняя работа. На неё выделены десятки, сотни миллионов долларов и евро через различные НПО в сфере образования, культуры, гуманитарных проектов. Проводится большая идеологическая работа и обработка людей, особенно молодого поколения. Идёт работа над искажением совершенно очевидных фактов истории, которые не подлежат сомнению.

Большая работа проводится в сфере межконфессиональных взаимоотношений. Применяются самые совершенные информационные технологии. Эти возможности очень велики у тех западных центров, которые занимаются этой работой. Мы с вами хорошо видим её результаты на примере Грузии и Украины», – говорил Бабич.