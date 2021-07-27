Власти Белоруссии вновь пошли на поводу у националистов-русофобов

27.07.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусские власти наказали сотрудников кондитерской фабрики «Слодыч» за отказ отвечать на обращение ревнителей мовы на белорусском языке.

Об этом сообщает оппозиционный сайт «Белорусский партизан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учредители инициативы «Ўмовы для мовы» Игорь Случак и Алина Нагорная обратились к кондитерской фабрике «Слодыч» с просьбой добавить белорусский язык на пакеты продукции. На фабрике посчитали, что жалоба, составленная только на белорусском языке, ущемляет права ее русскоязычных сотрудников.

«…Обращением только на белорусском языке вы избавили возможности русскоговорящих сотрудников ОАО, ответственных за делопроизводство, получить информацию о сути просьбы на том языке, который они используют в повседневной жизни. Таким образом, русскоговорящая категория сотрудников — а это практически 100% — дискриминируется вами по языковому признаку, что нарушает ст. 17 Конституции Республики Беларусь», – говорится в ответе «Слодыча» националистам.

Случак и Нагорная обжаловали такой ответ за подписью главного технолога Марии Ярошкиной в прокуратуре и администрации Партизанского района Минска.

Прокуратура обязала руководство «Слодыча» дать ответ на белорусском и привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности. Администрация района составила протокол и передала дело в суд. Управление образования Первомайского района составило протокол о нарушении законодательства о языках (ст. 10.16 КоАП РБ).

Случак и Нагорная с соратниками публиковали подробные инструкции о том, как писать обращения о применении белорусского языка и куда обращаться в случае нарушения языковых прав, издали бумажное пособие «Абаронім мову» (защитим язык – ред.).

Таким образом, травля русскоязычных граждан Белоруссии, массовые случаи которой имели место да Беломайдана, продолжается.

В апреле 2020 года спортшкола белорусского райцентра Климовичи по требованию националистов лишила задним числом премии педагога Инну Кордабневу, которая имела неосторожность в своем видеоблоге высказаться критически об изучении в школе белорусского языка.

В начале марта в Минске националист устроил скандал в одном из спортивных клубов из-за того, что работавшая там гражданка России не смогла обслужить его на белорусском.

В феврале националистически настроенная молодежь Минска устроила издевательский флешмоб в кофейне при кондитерской фабрике «Коммунарка» после того, как один из них, Арамаис Миракян, написал в соцсети, будто его в грубой форме отказались обслужить по-белорусски. Позже выяснилось, что молодой человек приврал.

В январе националисты довели до увольнения и оштрафовали через суд белорусскую айтишницу, которая нелестно отозвалась в соцсети о белорусском языке.

Кроме того, националистическая общественность требовала отменить в маршрутных такси Минска показ видеороликов на русском языке.

В августе 2019 года белорусские националисты начали травлю гражданина, выступившего против размещения провокационного плаката в метро Минска.

А в мае белорусский художник-оппозиционер Алесь Пушкин подал в прокуратуру города Крупки жалобу на сотрудника магазина «Евроопт» Павла Чиркова, который отказался с ним разговаривать на белорусском языке.

По итогам переписи 2009 года 60% белорусов назвали мову родным языком. Это на 25% меньше, чем в 1999 году. При этом только 41% называет белорусский языком повседневного общения.