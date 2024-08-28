Власти БиГ не пустили в Республику Сербскую вертолет вице-премьера Сербии

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Зампред правительства Сербии Александр Вулин принял участие в празднике Успения Пресвятой Богородицы и крестной славы (дне города) города Пале в Республике Сербской вопреки нежеланию бошнякской элиты Сараево видеть его там.

Гостя из Сербии этот сербский пригород Сараево встречал баннерами «Добро пожаловать, кум!», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Вулин принял участие в праздничной литургии в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, который также является крестной славой (небесной покровительницей) города Пале, находящегося в десяти километрах от боснийской с столицы Сараево, откуда в 90-е годы было изгнано практически всё сербское население.

Также сербский вице-премьер, которому выпала честь быть кумом праздника, принял участие в характерной для сербского православия торжественной церемонии преломления славского калача. При этом официальное Сараево не дало добро на прибытие Вулина в Пале на вертолете, тем не менее, он добрался до места назначения на служебном авто.

«Хотя Кабинет вице-президента правительства Сербии, Министерство иностранных дел и посольство Сербии своевременно и должным образом предоставили всю необходимую информацию и сопроводительную документацию и даже заявили цель визита, власти Федерации БиГ своим молчанием и неответом не дали согласия на пролет», – говорится в официальном заявлении правительства Сербии.

Тем не менее, подобный откровенно сербофобский поступок бошнякской элиты праздника не испортил.

«Мы – сербы, не живем ни в одной стране не по своей воле, а по воле великих держав, и это не должно мешать нам быть единой политической нацией – и вместе решать и думать обо всех важных вопросах нашей жизни… Они запретили мне – и все же я приехал. Причина в выборах, они теперь соревнуются, кто будет большим бошняком, противостоящим «пагубному влиянию Сербии»… Это их внутренняя борьба, и все это смешно для меня», – прокомментировал ситуацию сам Вулин.

Город Пале входит в агломерацию Восточное Сараево, приютившую в 90-е сербских сараевцев, где те подвергались целенаправленной резне со стороны бошнякских исламистов. В годы войны он был столицей Республики Сербской.