Власти БиГ не пустили в Республику Сербскую вертолет вице-премьера Сербии

Алексей Топоров.  
28.08.2024 18:58
  (Мск) , Белград
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Балканы, Босния, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Зампред правительства Сербии Александр Вулин принял участие в празднике Успения Пресвятой Богородицы и крестной славы (дне города) города Пале в Республике Сербской вопреки нежеланию бошнякской элиты Сараево видеть его там.

Гостя из Сербии этот сербский пригород Сараево встречал баннерами «Добро пожаловать, кум!», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зампред правительства Сербии Александр Вулин принял участие в празднике Успения Пресвятой Богородицы и крестной...

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Александр Вулин принял участие в праздничной литургии в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, который также является крестной славой (небесной покровительницей) города Пале, находящегося в десяти километрах от боснийской с столицы Сараево, откуда в 90-е годы было изгнано практически всё сербское население.

Также сербский вице-премьер, которому выпала честь быть кумом праздника, принял участие в характерной для сербского православия торжественной церемонии преломления славского калача. При этом официальное Сараево не дало добро на прибытие Вулина в Пале на вертолете, тем не менее, он добрался до места назначения на служебном авто.

«Хотя Кабинет вице-президента правительства Сербии, Министерство иностранных дел и посольство Сербии своевременно и должным образом предоставили всю необходимую информацию и сопроводительную документацию и даже заявили цель визита, власти Федерации БиГ своим молчанием и неответом не дали согласия на пролет», – говорится в официальном заявлении правительства Сербии.

Тем не менее, подобный откровенно сербофобский поступок бошнякской элиты праздника не испортил.

«Мы – сербы, не живем ни в одной стране не по своей воле, а по воле великих держав, и это не должно мешать нам быть единой политической нацией – и вместе решать и думать обо всех важных вопросах нашей жизни…

Они запретили мне  – и все же я приехал. Причина в выборах, они теперь соревнуются, кто будет большим бошняком, противостоящим «пагубному влиянию Сербии»… Это их внутренняя борьба, и все это смешно для меня», – прокомментировал ситуацию сам Вулин.

Город Пале входит в агломерацию Восточное Сараево, приютившую в 90-е сербских сараевцев, где те подвергались целенаправленной резне со стороны бошнякских исламистов. В годы войны он был столицей Республики Сербской.

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