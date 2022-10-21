«Власти бросали мариупольцев на минные поля, не согласовав ни с нами, ни с РФ» – начштаба «Азова»*

Новости Украины

С началом СВО Мариуполь покинула Нацполиция в полном составе и многие ВСУшники, а сам город погрузился в состояние «военной анархии».

Об этом в интервью ICTV заявил вернувшийся на Украину в результате последнего обмена пленными начальник штаба объявленного в РФ террористическим «Азова» Богдан Кротевич «Тавр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевика спросили, как в Мариуполе встретили 24 февраля.

«Национальная полиция выехала в полном составе, патрульная полиция – большинство осталось. Кто-то просто переоделся и начал выезжать, разные подразделения, не помню, всё было сумбурно. Женщины некоторые, которые военнослужащие, также просто уехали в Запорожье без всякого приказа, мы их потом подавали как дезертиров, потому что – они дезертирами и являются, независимо от пола», – рассуждал нацист.

При этом, по его словам, «азовцам» якобы не дали вовремя разведать локацию «Азовстали».

«Была проблема в том, что, несмотря на то, что я слышал в медиа, что Ахметов дал добро на полный вход на его заводы, «Азовсталь» и так далее, была огромная проблема попасть на «Азовсталь». Мы не провели рекогносцировку «Азовстали» до первого дня полномасштабного наступления. Хотя, планирование началось за две недели до. Чтоб вы понимали, нам позволили туда зайти, только переодевшись в форму «Метинвеста», и чтобы зашёл только «Редис», я, зам по тылу «Игнати» и командир 12-й бригады, и мы планировали зайти как раз 24-го. То есть оно всё переносилось-переносилось, сначала можно, потом нельзя. На осмотр локации мы не пошли, война уже началась полномасштабная. Мы планировали – сначала нам на 20-е переносят, на 22-е переносят, потом нам ищут форму нашего размера «Метинвеста», это сюрреализм! Когда ты ждёшь полномасштабное наступление», – с возмущением вспомнил боевик.

Также он изложил свою версию фактов того, что укронацисты долгое время не выпускали гражданское население.

«Мы уже говорили: поймите, мы просто выбьем двери и туда заедем. Потому что, если это начнётся полномасштабное наступление, это военное положение. Извините, но рулят уже военные. И также были проблемы, например, с эвакуацией гражданских, когда некоторые представители власти этого не понимали. Когда делали «зелёные коридоры», не согласовывая это ни с военными с нашей стороны, ни с военными со стороны РФ, и просто колонны выезжали на минные поля, а мы их останавливали. А потом к нам вопросы – почему вы не выпускаете гражданских? Было – не бардак, я это называю «военная анархия», – сочинял Кротевич.

*-организация объявлена террористической и запрещена в РФ