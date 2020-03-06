Власти Черногории хотят отобрать у православных святыни Острог и Ждребаоник

06.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Антицерковный закон в Черногории уже начал действовать, и кадастровые службы стали предоставлять информацию о церковном имуществе Управлению государственной собственности.

Об этом черногорскому изданию «Сербские Новости» заявил адвокат Черногорско-приморской митрополии Далибор Каварич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Юридическая служба Черногорско-Приморской митрополии СПЦ подготовила запрос в Конституционный суд по проверке конституционности Закона «О свободе вероисповедания».

«Текст документа уже составлен, но будет официально опубликован только после одобрения определенными церковными органами, – заявил общественности адвокат Драган Шоч. – От этого зависит то, когда он будет передан в Конституционный суд».

В свою очередь другой юрист Черногорско-приморской митрополии Далибор Каварич сообщил о том, что, вопреки воле сотен тысяч черногорских граждан, антицерковный закон уже начал действовать.

«Некоторые кадастровые службы начали предоставлять информацию о церковном имуществе Управлению государственной собственности, которое впоследствии использует ее для обвинения в «незаконном присвоении церковной собственности», – рассказал Каварич. – Первой мишенью и жертвой государственной политики выстраивания национальной идентичности станут величайшие святыни: святой Василий Острошский и монастырь Острог и святой Арсений и монастырь Ждребаоник… Они не случайно начали с этих обителей, поскольку считают, что если это у них получится, то дальше им будет легко».

Монастырь Острог. На заглавном фото – монастырь Ждребаоник

Одновременно с давлением на церковь Подгорица продолжает аналогичным образом относиться и к сербской идентичности. Так, на минувшей неделе сутки не работали местные сербские телеканал и радиостанция, а также культурный комплекс «Сербский дом» в Подгорице. Произошло это из-за долгов комплекса по электричеству, которые удалось погасить только спустя сутки.

Сербский дом» в Подгорице.

«Не оспаривая претензий по потреблению электроэнергии, мы также отмечаем, что проекты сербских организаций, занимающихся сохранением идентичности сербского народа в Черногории, не получили поддержки государственных фондов, – заявила пресс-служба «Сербского дома». – Из выделенной из бюджета на права человека и права меньшинств общей суммы в четыре миллиона евро сербским организациям достается менее одного процента, хотя сербский народ составляет практически половину населения Черногории».