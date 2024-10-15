Власти Черногории отважились опубликовать результаты переписи: сербов стало больше

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Черногорское Управление статистики MONSTAT наконец-то решилось опубликовать часть проведенной в декабре прошлого года переписи населения страны, посвящённой этническому и религиозному составу её населения.

Выяснилось, что по сравнению с 2011 годом сербами идентифицировали себя на 64 тысячи граждан больше, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно данным MONSTATA, 41,12% жителей страны заявили себя черногорцами, а 32,93% – сербами. Бошняки составляют 9,45%, албанцы – 4,97% населения. Так называемый «черногорский язык» – придуманный после отделения Черногории от Сербии лингвистический новодел, в качестве родного указали 34,5%, а сербский – 43,2%.

«443 394 гражданина или 71,1% населения заявили, что они православные, 124 668 или 19,99% – мусульманами, 20 408 или 3,27% – католиками, а 14 260 – атеистами, что составляет 2,29%. В то же время 2,1 процента граждан не пожелали высказываться по этому вопросу», – прокомментировала данные помощник директора МОНСТАТ-а Снежана Ремикович.

Таким образом, становится понятно, почему официальные органы Черногории так долго тянули с обнародованием результатов переписи: если сравнивать её данные с данными 2011 года, то выяснится, что процент сербского населения страны заметно вырос. Тогда черногорцами назвали себя 44,9%, а сербами – 28,7%. При этом какого-либо значительного притока сербов в страну извне не наблюдалось, просто жители Черногории – это люди с «плавающей идентичностью».

По сути, черногорцы, как народ – это изобретение югославских коммунистов, которые по украинскому образцу дробили сербский государствообразующий народ в Югославии. Жители Черногории – это обитатели сербского приморского княжества Зета, которому в силу естественных природных укреплений – гор и моря, удалось не попасть под иго османов, как жителям остальных сербских земель.

До образования Югославии Черногория существовала как независимое государство, власть и население которой идентифицировали себя как сербы. Так в черногорских школьных учебниках по географии (например, за 1911 год) писали:

«В Черногории живут чистокровные сербы, разговаривающие на сербском языке, и их насчитывается около 300 тыс. подданных. Большинство из них православные, но есть немного католиков и мусульман, но все — сербы по самосознанию и происхождению».

А по данным переписи 1909 года 95% черногорцев назвали себя сербами. Но по окончанию Второй мировой войны под влиянием красной пропаганды более 90% из них уже записали себя черногорцами.

Ситуация начала выправляться, так же как на Украине после майдана, после отделения Черногории от Сербии, тогда многие жители республики начали понимать, что потеряли – и осознали свои сербские корни.