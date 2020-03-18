Власти Черногории под шумок эпидемии готовятся к изъятию православного имущества

18.03.2020, Белград, Алексей Топоров

В Черногории не выявлено ни одного случая коронавируса, однако пользуясь пандемией как предлогом, правительство страны приостановило консультации с Сербской православной церковью по поводу закона «О свободе вероисповедания» и запретило все массовые мероприятия под открытым небом.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правительство Черногории отменило встречу экспертных групп Черногорско-Приморской митрополии СПЦ и собственно самого правительства по обсуждению скандального закона «О свободе вероисповедания», согласно которому имущество Сербской православной церкви может быть национализировано. Официальное объяснение приостановления консультационного процесса – эпидемия коронавируса.

Также власти станы объявили запрет на массовые мероприятия под открытым воздухом, и Черногорско-Приморская митрополия подчинилось этому решению правящего режима.

«Как ответственный духовный институт, которому поручено духовное попечение православного народа Божьего, мы будем уважать решение компетентных государственных органов в отношении угрозы эпидемии, – говорится в специальном заявлении митрополии. – В связи с этим, до прекращения этих мер, митрополия приостановит проведение литий по четвергам и воскресеньям, но мы будем молиться Богу, Целителю всех болезней и немощей, за здоровье всех в Черногории и за исцеление больных во всем мире».

При этом представители митрополии призвали черногорские власти воздержаться от начала реализации дискриминационного закона, пока в результате переговоров между режимом и церковью не будут найдены компромиссные решения.

«Принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства, мы понимаем и принимаем причины задержки [консультаций экспертов], – было сказано в заявлении Черногорско-Приморской митрополии. – Однако доверие, которое было особенно подорвано в последние месяцы, заставляет нас подтвердить нашу четкую позицию в отношении дискриминационного закона. Мы выступаем от имени сотен тысяч недовольных граждан, которые вот уже три месяца заявляют в ходе многолюдных литий, что они не соглашаются на беззаконие и похищение святынь, показывают, что этот закон неприемлем и неприменим в его спорных положениях».

Тем не менее, на деле получается, что эпидемия никак не мешает руководству Черногории как раз-таки готовиться к реализации дискриминирующего СПЦ закона.

«По состоянию на 13 марта Управление недвижимости получило данные [о церковном имуществе] от всех региональных подразделений, – сообщил черногорской прессе глава ведомства Блажо Шаранович. – За исключением которского. После анализа полной документации, при необходимости мы запросим дополнительные данные у региональных подразделений. Я подчеркиваю, что это начальная подготовительная деятельность по реализации закона «О свободе вероисповедания, которая распространяется на все без исключения религиозные общины».

При этом предыстория появления этого закона показывает, что он действительно не угрожает ни одной религиозной общине Черногории, кроме СПЦ? против которой и принимался: бессменный лидер Черногории Мило Джуканович неоднократно заявлял о том, что стране нужна собственная автокефальная церковь. При этом такая «церковь» там существует – раскольническая деноминация Черногорская православная церковь, управляемая расстригой Мирашем Дедеичем, зарегистрированная как общественная организация и непризнанная остальными православными церквями. И, что самое главное, непопулярная у черногорцев (более 80% верующих Черногории относят себя к СПЦ). Однако соблазн передать раскольникам имущество канонической СПЦ у правящего режима Подгорицы силен.

На недавней пресс-конференции представитель правового отдела Черногорско-Приморской митрополии, юрист Драган Шоч выразил опасение, что затягивание диалога между церковью и правительством может быть использовано для начала внедрения дискриминационного закона. Также он представил общественности документ «Опись православных церквей, монастырей и церковных территорий в Кадастре недвижимости» за 1987 год, где четко обозначено, что единственным хозяином церковного имущества является Черногорско-Приморская митрополия.

Драган Шоч.

«Документ был составлен идеологическими, а в некоторых случаях и биологическими предками людей, которые сегодня выступают за то, чтобы отобрать православные святыни», – добавил Шоч.