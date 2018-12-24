Власти Черногории решили взять пример с Порошенко

24.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Сербская православная церковь якобы подрывает независимость Черногории и поэтому черногорские власти будут добиваться восстановления автокефальной Черногорской православной церкви, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в интервью телепрограмме «Живая правда» заявил президент Черногории Мило Джуканович, информирует местное RTCG.

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«Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность», — сказал Джуканович.

Сербская православная церковь (СПЦ) является господствующей в Черногории, тогда как Черногорская православная церковь не имеет канонического признания. Неканоническая Черногорская православная церковь, которая провозгласила себя автокефальной в 1993 году, подобно неканонической украинской церкви борется за международное признание. Сейчас ее усилия безуспешны, в частности, из-за давления СПЦ.