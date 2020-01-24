Власти Черногории требуют от сербов смириться с репрессивным законом

24.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Власти Сербии старались действовать конструктивно и не предпринимать шагов, которые бы обострили конфликт в соседней Черногории, разгоревшийся после принятия нового закона, позволяющего конфискацию святынь Сербской Православной Церкви в пользу подконтрольных правящему прозападному режиму «автокефальных» раскольников.

Однако официальная Подгорица постоянно ложно обвиняет Белград в подрыве стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, выступая в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербия не провоцировала никаких проблем, они возникли из-за принятия этого закона. Мы продолжаем призывать к миру и разрешению всех проблем путем диалога», – сказал Дачич.

Министр добавил, что 28 % населения Черногории – это сербы, однако он не может вспомнить ни одной сербской фамилии среди тех, кто находится у власти. Всего 5-6% сербов работают в государственном управлении. В Подгорице чиновники объясняют такое положение дел тем, что сербские политические силы находятся в оппозиции.

«Значит ли это, что права людей должны зависеть от того, находятся ли они у власти или в оппозиции?» – задал риторический вопрос Дачич.

В самой Черногории власти пытаются имитировать диалог с Сербской Церковью. Премьер-министр страны Душко Маркович пообещал провести переговоры главой Черногорско-Приморской митрополии владыкой Амфилохием.

Однако иерарх дал понять, что это уже не первая встреча, и на предыдущих чиновники просто пытались склонить Церковь к тому, чтобы смириться с репрессивным законом.

«Мы благодарим премьер-министра за его заинтересованность в принятии нормального закона о Церкви и религиозных общинах в Черногории. Мы также благодарим его за обещание выслать официальное приглашение. Однако мы обращаем наше внимание, если это приглашение подразумевает такие разговоры, которые велись до сих пор, когда нас убеждали все это принять, тогда лучше не начинать никакой беседы», – сказал Амфилохий.

По его словам, Церковь ожидает подлинного диалога с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, а итогом должно стать новое решение парламента, учитывающее интересы верующих СПЦ.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.

В Черногории уже месяц проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.