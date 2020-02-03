Власти Черногории заявили об угрозе сербской революции и выхода из НАТО

03.02.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Начало февраля в Черногории ознаменовалось новой волной протестов верующих Сербской Православной Церкви, которые выступают против продавленного властями закона, позволяющего конфискацию монастырей и храмов в пользу раскольников, подконтрольных правящему прозападному режиму – по аналогии с Украиной.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», накануне масштабные собрания и крестные ходы верующих СПЦ прошли в столице – Подгорице, а также других городах Черногории.

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Несмотря на противодействие властей, общественники также продолжают наносить граффити в виде сербского триколора в людных местах (формально в этом нет нарушения, поскольку черногорская Конституция определяет трехцветное знамя как народную символику).

Один из последних инцидентов произошел в Плевле, где полиция явилась на спортивную площадку, чтобы не допустить появления там сербского флага, который готовились нанести баллончиками с краской молодые люди.

Сербские общественники также заявляют о попытках запугивания – сотрудники полиции без идентификационных знаков в ночное время совершали объезд квартир активистов накануне планировавшихся протестов.

За два дня до акции протеста в Подгорице полиция также предприняла попытку ареста одного из организаторов молодежных манифестаций – Марко Милачича. Он был насильно посажен в полицейскую машину сразу же после прилета из Белграда, где Милачич встречался с Патриархом Иринеем, а также выступал на пресс-конференции с рассказом о репрессиях против сербов в Черногории.

Общественник был выпущен на свободу после протестов его соратников. Несколько часов силовики проводили с Милачичем «профилактические беседы».

Тем временем, представители прозападного правящего режима уже не скрывают раздражения акциями протеста сербов, которые продолжаются второй месяц.

Президент Либеральной партии и депутат правящего большинства в парламенте Черногории Андрия Попович заявил о попытке просербского переворота. Об этом он сказал интервью информагентству MINA.

Попвич констатировал «рост великосербских националистических настроений», которые, якобы, инспирируют, «СПЦ и ее черногорские политические сателлиты во главе с Демократическим фронтом, государственное руководство Сербии и Республики Сербской в ​​составе Боснии и Герцеговины».

Попович заявил, что власть должна проявить твердость и не идти на уступки протестующим. В противном случае, утверждает депутат, Сербия может реализовать свою стратегическую цель по отмене вступления Черногории в НАТО, которое было навязано бывшей югославской республике без проведения референдума.

Попович перечислил задачи сербских протестов:

«Во-первых, обеспечить увеличение численности просербского электората и, тем самым, его победу на осенних парламентских выборах, а затем незамедлительно осуществить объявленную отмену решений о признании Косово, вступлении в НАТО и закона «О свободе вероисповедания», – поделился своими опасениями представитель правящего большинства.

По его словам, планы сербских протестующих фактически означают «исчезновение Черногории с политической сцены» и призвал дать жесткий отпор «тихой оккупации».

«Которая выражается, в основном, через незаконные религиозные молебны и литии, которые ставят под угрозу общественные интересы и блокируют жизненно важные черногорские дороги и общественные места на несколько часов», – сказал Попович.

Напомним, что Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.