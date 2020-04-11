11.04.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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Власти ДНР временно приостановили выезд граждан за паспортами РФ




В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в ДНР временно приостановлен выезд граждан ДНР в РФ за получением российских паспортов.

Об этом сообщает официальный сайт ОД «Донецкая Республика» со ссылкой на Администрацию главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сообщаем, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с 13 апреля временно приостанавливается выезд граждан ДНР в Российскую Федерацию за получением российских паспортов.

При этом прием документов на получение гражданства Российской Федерации и их рассмотрение продолжается», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что выезд за паспортами возобновится при нормализации эпидемиологической обстановки.

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