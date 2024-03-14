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Запущенный Украиной без согласования с Россией «зерновой коридор» из портов Большой Одессы позволяет Киеву осуществлять экспорт практически в тех же объемах, что и до начала СВО – Москва никак не может этому помешать.

Об этом на заседании Европарламента заявила еврокомиссар Ильва Йоханссон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С прошлого года Украина успешно экспортирует продовольствие через Черноморский коридор после того, как успешно ограничила операции военно-морского флота России. В настоящее время объемы экспорта через коридор почти сравнялись с довоенным уровнем», – сказала Йоханссон.

Украинская сторона ранее неоднократно заявляла, что благодаря нанесению ракетных ударов и использованию морских беспилотников вытеснила Черноморский флот из западной части акватории Черного моря.

Действительно, если в первые дни после выхода РФ из «зерновой сделки» были сообщения о проверке судов российскими патрульными кораблями, то уже несколько месяцев о подобных мерах нет никаких данных, хотя ранее Минобороны РФ заявляло, что рассматривает все суда как потенциальные перевозчики боеприпасов и оружия ВСУ.

Кроме того, известно, что морской маршрут использовался и для доставки взрывчатки, примененной во время первого подрыва Крымского моста.

Российские военные неофициально сообщали, что вряд ли будут топить гражданские суда возле украинских портов, но усилия сконцентрируются на нанесении ударов по портовой инфраструктуре.

Если верить данным еврокомиссара, удары по портам желаемого результата не принесли – Киев (или же его западные хозяева, скупившие черноземы) по-прежнему имеют доход от экспорта зерна.